El Clásico Tapatío entre Atlas y Chivas por la Jornada 10 del Clausura 2026 dejó varias jugadas polémicas, pero también una curiosidad arbitral que no pasó desapercibida para muchos aficionados. El árbitro Marco Antonio Ortiz Nava aplicó durante el encuentro una de las reglas más recientes del futbol internacional, relacionada con los saques de banda y el tiempo permitido para ejecutarlos.

La norma establece que el jugador que tiene la posesión para realizar el saque dispone de ocho segundos para poner el balón nuevamente en juego. Si supera ese tiempo sin ejecutar la acción, el árbitro debe conceder el saque al equipo rival. La medida forma parte de los cambios impulsados para reducir la pérdida deliberada de tiempo y aumentar el tiempo efectivo de juego durante los partidos.

Durante el Clásico disputado en el Estadio Jalisco, el Gato Ortiz decidió hacer cumplir esta disposición y cambió la posesión en un saque lateral cuando el futbolista de Atlas que debía reanudar el juego superó el tiempo permitido. Aunque la jugada no tuvo impacto directo en el marcador final, sí llamó la atención porque todavía es poco habitual ver que los árbitros sancionen esta situación de manera estricta.

Sobre esta regla también se refirió el ex árbitro y actual analista arbitral de TUDN, Fernando Guerrero, conocido como “El Cantante”. El exsilbante explicó que la intención de esta modificación es evitar que los equipos consuman tiempo de manera deliberada en acciones aparentemente menores como los saques de banda, una práctica frecuente en los minutos finales de los partidos. Según destacó, el objetivo es favorecer la continuidad del juego y que el balón esté más tiempo en movimiento.

Diego Cocca se quejó por el arbitraje

En conferencia de prensa, el entrenador del Atlas, Diego Cocca, se quejó por el arbitraje de Marco Antonio Ortíz: “Para mí el primero no fue y se puso muy rigorista. Entonces, si va a ser así, seguramente le podría haber cobrado el mismo penal a Gaddy (Aguirre) cuando fue del otro lado”, reclamó.