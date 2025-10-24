Después de lo que fue la sorpresiva derrota frente a Querétaro, las Chivas de Guadalajara tienen poco margen de error si quieren clasificar directo a la Liguilla del Apertura 2025. Este sábado, el Rebaño tendrá un encuentro clave ante Atlas, en una nueva edición del Clásico Tapatío, donde necesita los tres puntos para meterse en la Fiesta Grande.

Chicharito habría rechazado propuesta de Chivas

Está a la vista que el regreso de Chicharito Hernández ha decepcionado a propios y extraños, pues en estos dos años han sido más las lesiones que los goles convertidos. Aún así, según el periodista Alex Ramírez, la directiva rojiblanca le habría propuesto continuar en la institución, aunque ya no como jugador sino como directivo, cerca de la plantilla para orientar a los más jóvenes. La respuesta del delantero habría sido negativa, pues buscaría seguir su carrera en Europa.

¿Teun Wilke saldrá cedido?

Además de la posible salida de Chicharito, el Rebaño también podría desprenderse de otro delantero. Cabe recordar que Ricardo Marín regresará en diciembre tras su préstamo en Puebla y podría ser tenido en cuenta. La continuidad de Alan Pulido también está en duda, mientras que Teun Wilke no es la excepción. Según Jesús Bernal, la directiva tendría en mente enviar cedido al joven de 23 años para que pueda sumar minutos y experiencia.

Ex-Chivas: Chofis López rescindió su contrato con Pachuca

En la jornada del jueves, de manera inesperada al estar en pleno torneo de la Liga MX, Pachuca anunció la salida de Eduardo “Chofis” López, canterano de Chivas. Aunque se especuló con una nueva indisciplina, el comunicador Raymundo González reveló que fue el propio jugador el que pidió rescindir el contrato, para avanzar con propuestas que tiene de Medio Oriente.

Marco Antonio Ortíz será el árbitro del Clásico Tapatío

El duelo entre Chivas y Atlas del próximo sábado será importante para ambos equipos en su afán por decir presente en la Fiesta Grande del Apertura 2025. Dicho encuentro contará con el arbitraje de Marco Antonio Ortíz, uno de los silbantes más polémicos de la Liga MX y que no es visto con buenos ojos por ninguno de los dos equipos.