Se calentó el Clásico Tapatío luego de las duras declarciones tanto de los jugadores del Club Deportivo Guadalajara como de los Rojinegros del Atlas. Y es que Aldo Rocha dijo ante los medios de comunicación que un festejo suyo tiene traumada a la afición ‘Rojiblanca’, pero lo de Omar Govea fue más contundente, pues habló de un proyecto fallido en ‘La Academia’.

“No aspiran a nada. Menos un proyecto así. Para él (Rocha) es el festejo, para nosotros es avanzar directo, es pensar en un campeonato. Él está pensando en un festejo, literalmente, nosotros estamos buscando algo más”, comentó el mediocampista del Rebaño Sagrado en zona mixta.

El jugador de 29 años de edad también mencionó que están listos para encarar el Clásico Tapatío de la Fecha 15 del Torneo Apertura 2025, a pesar de que vienen de perder ante los Gallos Blancos del Querétaro luego de una buena racha de tres victorias en los últimos cuatro encuentros.

“Si bien tuvimos ahí un error, porque fue totalmente un error nuestro, el equipo está listo, es un clásico, es especial, queremos pasarle por por encima y queremos acercarnos también a nuestro objetivo, que es calificar directo”, señaló.

Fecha, hora y dónde ver el Clásico Tapatió entre Chivas y Atlas

El Clásico Tapatío entre nuestras Chivas y los Rojinegros del Atlas, correspondiente a la Fecha 15 del Torneo Apertura 2025, se llevará a cabo este sábado 25 de octubre en la cancha del Estadio Akron, a las 19:07 horas, tiempo del centro de México, mismo que será transmitido por Amazon Prime.