Chivas se reporta listo para disputar un nuevo Clásico Tapatío, en donde Gabriel Milito eligió a 22 futbolistas para que sean los encargados de representar al equipo más grande de México frente al Atlas este fin de semana en la cancha del Estadio Akron.

A lo largo de la semana, se especularon muchas situaciones por las lesiones que sufrieron tanto Armando González como Bryan González en el partido contra Querétaro de media semana; sin embargo, por fin hay claridad al respecto.

El Guadalajara compartió su lista de 22 jugadores que mandó a llamar para el duelo contra los Zorros, en donde para fortuna de los rojiblancos, el entrenador argentino sí podrá contar con la Hormiga y el Cotorro en búsqueda del triunfo que meta al Rebaño en el sexto lugar general.

La otra novedad en la convocatoria es el regreso de Alan Pulido, el cual vuelve después de dos jornadas quedándose al margen de los elegibles, por lo que se convertiría en una opción para la ofensiva.

Lista completa de convocados contra Atlas

– Raúl Rangel

– Oscar Whalley

– Miguel Gómez

– José Castillo

– Bryan González

– Miguel Tapias

– Diego Campillo

– Gilberto Sepúlveda

– Rubén González

– Omar Govea

– Luis Romo

– Daniel Aguirre

– Erick Gutiérrez

– Efraín Álvarez

– Yael Padilla

– Roberto Alvarado

– Cade Cowell

– Santiago Sandoval

– Hugo Camberos

-Teun Wilke

-Armando González

-Alan Pulido

¿Quiénes son los descartados para el Chivas vs. Atlas?

El Guadalajara confirmó que los jugadores que no serán elegibles para la partida serán Chicharito Hernández, quien sigue con trabajo dosificado, además de Richard Ledezma por suspensión, además de Luis Olivas e Isaác Brizuela por decisión técnica.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Atlas?

El siguiente compromiso del Guadalajara se llevará a cabo el próximo sábado 25 de octubre en la cancha del Estadio Akron cuando reciba al Atlas en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México.