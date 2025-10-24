Chivas está enfocado al cien por ciento en cerrar fuerte la fase regular del Apertura 2025 para meterse de manera directa a la Liguilla del futbol mexicano; sin embargo, la directiva rojiblanca ya estaría en planeación del próximo semestre, principalmente en el tema de altas y bajas.

Ante los constantes rumores que ponen a Teun Wilke y Cade Cowell con un pie fuera del Guadalajara para el Clausura 2026, los altos mandos rojiblancos ya tendrían asegurado a su primer refuerzo para reemplazarlos en el eje de ataque y se trataría de Ricardo Marín.

El reportero de Claro Sports, José María Garrido, dijo que “es un hecho” la vuelta al redil del ‘4K’ debido a que su salario es muy elevado para el equipo de Puebla, por lo que hasta el día de hoy, el chiverío paga gran parte de su salario.

“Ricardo Marín, que hoy está viviendo un muy buen momento con La Franja. Puebla no hará válida la opción de compra de este jugador, eso está definido, es un hecho.

“Puebla no es un equipo que haga válidas las opciones de compra de jugadores con contratos altos. Para Puebla, el contrato de Marín es alto. Chivas le pone una aportación importante a su contrato, Chivas sigue pagando gran parte del sueldo de Ricardo Marín y un porcentaje lo paga Puebla, que es mínimo, para no salirse de su presupuesto de nómina”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Por qué saldrían Cade Cowell y Teun Wilke?

Según los reportes que han ido surgiendo por parte de varios comunicadores que siguen el día a día del Guadalajara, el motivo de la salida de ambos futbolistas sería que no son del total agrado del entrenador Gabriel Milito, por lo que les buscarían acomodo en otro club el próximo mercado de transferencias.