Una de las cosas que más genera indignación a los aficionados de Chivas es ver que jugadores que fracasaron como rojiblancos, logran despuntar sus carreras en cuanto salen del redil, tal y como sucedió con elementos como Alexis Vega o César Huerta.

Al ser cuestionado sobre este aspecto, el Director Deportivo del Guadalajara, Javier Mier, dio una breve pero contundente explicación sobre lo que sucede en varios futbolistas, dejando en claro que el peso de la playera rojiblanca no es igual a la del resto de los equipos de la Liga MX.

“Tengo que ser muy cuidadoso y sería irresponsable de mi parte porque no estaba en ese momento con los jugadores, pero lo que te puedo decir desde mi lado es que el jugar en Chivas no es nada sencillo. Jugar en primera división no es nada sencillo, pero jugar en Chivas sabemos lo que genera.

“Ponerse esta playera no es lo mismo. Aquí nosotros, perdemos uno o dos partidos y se hace noticia nacional. Las situaciones que puedan ir sucediendo dentro y fuera de la cancha, no es lo mismo en Chivas que en otro lado.

“Lo que nosotros tenemos que hacer como proyecto es que esos escenarios y contextos, tanto de los jugadores que nosotros formamos, como los que llegan, nosotros como directiva, procurar darles las herramientas necesarias para que todos comprendamos en dónde estamos”, explicó el directivo en entrevista con ESPN.

¿Cómo les fue a Alexis Vega y César Huerta después de salir de Chivas?

La realidad es que ambos futbolistas tienen mucho talento; sin embargo, su mejor versión futbolística salió a relucir cuando ficharon con equipos pequeños, liberándose de la presión y explotando su verdadero potencial, en donde Gru se convirtió en el líder del Toluca y recientemente fue campeón de Liga MX, mientras que César Huerta fichó con Pumas y ahora está en Europa.