El plantel de Chivas está a unos días de volver a la actividad para iniciar sus trabajos de pretemporada rumbo al Clausura 2026, por lo que la directiva rojiblanca está enfocada en cerrar el plantel a la brevedad; sin embargo, existe incertidumbre sobre el futuro de algunos jugadores como Ricardo Marín.

Pese a que hace algunas semanas se daba por hecho que el 4K se integraría al Guadalajara para el próximo torneo tras su préstamo con el Puebla, en las últimas horas ha tomado fuerza el rumor de que podría ser enviado a otro club debido a que no tendría cabida en el conjunto tapatío.

El reportero de As México, César Huerta, dejó en claro de que no es un hecho de que el atacante se quede en el chiverío para el próximo torneo, por lo que deberá reportar a pretemporada para que Gabriel Milito diga la última palabra sobre su futuro, es decir, si el argentino lo rechaza, jugará en otro club para el 2026.

“Les dije que ya estaba todo planchadito. Ricardo Marín sabe que tiene que reportarse a la pretemporada, porque vence el préstamo con Puebla y no están dispuestos a soltar un peso para comprar a nadie.

“Tenía la indicación de que debe presentar exámenes médicos. Se va a convertir en entrenador del Guadalajara si Gabriel Milito lo palomea. Tiene cosas que pueden ser beneficiosas en la forma de jugar, pero él tenía que palomearlo y ojo, porque no lo ha palomeado“, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuáles son las opciones de delantero de Chivas para 2026?

Gabriel Milito tiene varias alternativas para jugar en el eje de ataque, en donde la más importante es Armando González quien se acaba de consolidar como campeón de goleo; sin embargo, también hay otras alternativas como Ángel Sepúlveda o Teun Wilke, aunque este último podría salir a préstamo.