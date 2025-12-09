La prematura eliminación de Chivas en su contienda por el título del Apertura 2025 ocasionó que la directiva rojiblanca decidiera trabajar a marchas forzadas para cerrar algunos refuerzos que tenían en mente para el Clausura 2026, en donde poco a poco han surgido nombres como Brian Gutiérrez y Ángel Sepúlveda, hasta el momento.

Sin embargo, la labor para cerrar a estos refuerzos no ha sido sencilla, sobre todo al mexico-estadounidense que milita en el Chicago Fire, ya que la escuadra de la MLS lo tiene tazado a un precio elevado; sin embargo, la calidad del mediocampista llamó la atención en varios clubes de la Liga MX.

Es por eso que el comunicador de TV Azteca, David Medrano, destapó que la directiva del Guadalajara tenía tiempo siguiendo de cerca a Brian Gutiérrez; sin embargo, en cuanto Alejandro Manzo se enteró del interés de Monterrey y América, habría apretado para ganarles el fichaje.

“Concretamente, Alejandro Manzo, ha apretado el acelerador en la negociación por Brian Gutiérrez. Es un futbolista que desde hace rato tiene en el radar, recordemos que el Guadalajara tiene muy peinado el mercado de mexico-americanos en Estados Unidos y desde hace rato lo tienen en la lista.

“Cuando se enteraron que Monterrey y América se estaban metiendo a la ecuación, de inmediato Alejandro Manzo aceleró y Guadalajara tiene prácticamente amarrado a este muchacho“, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

La imagen que despertó la incertidumbre

Hace algunas semanas se hizo pública una fotografía de Brian Gutiérrez en la embajada de México recogiendo su pasaporte que lo acredita como ciudadano mexicano, lo que comenzó a desatar suposiciones entre aficionados, sobre todo porque fue algo similar a lo que hizo Cade Cowell antes de oficializar su traspaso al Guadalajara.

¿Cuáles otros jugadores mexico-estadounidenses han jugado en Chivas?

Desde la llegada de Fernando Hierro a la dirección deportiva del Guadalajara se abrió el panorama y se comenzó a buscar a jugadores con doble nacionalidad que pudieran vestir la rojiblanca, por lo que han traído a jugadores como Cade Cowell, Fidel Barajas, Leonardo Sepúlveda, Daniel Aguirre, entre otros.