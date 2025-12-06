En Chivas no quieren volver a padecer por la falta de goleadores en el Clausura 2026, por lo que pese a la presencia de Armando González, la directiva rojiblanca estaría visualizando otras alternativas para seguir teniendo presencia en el área rival y una solución podría estar en el Tapatío.

La filial de Liga de Expansión ha sido semillero de muchos jugadores que han terminado brillando en el primer equipo de Guadalajara, por lo que apelarían a esa fórmula para tratar de impulsar a otro jugador y se trataría del delantero Vladimir Moragrega.

El reportero de ESPN, Jesús Bernal, reveló que el atacante podría ser una opción para el primer equipo en el próximo torneo debido a las inminentes salidas de Alan Pulido y Chicharito Hernández, aunado a la posible partida de Teun Wilke, por lo que se abren espacios para que puedan darle una oportunidad.

“Vladimir Moragrega es una de las alternativas que tiene la directiva de Chivas y el cuerpo técnico para abrirle espacio en Primera División. La salida de Chicharito, la posible salida de Alan Pulido y de Teun Wilke, abren el espacio para que un jugador del Tapatío pueda subir a Primera.

“Pasará más por el gusto de Gaby Milito porque en cuanto a estadísticas están muy similares“, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cómo le fue a Vladimir Moragrega en el Tapatío?

El delantero de 27 años participó en 10 partidos, en donde colaboró con seis goles para la causa rojiblanca en solamente 741 minutos, por lo que tiene la experiencia y una buena cuota goleadora para poder ser tomado en cuenta por Milito para el chiverío.

Llegarán refuerzos a la delantera de Chivas para el Clausura 2026

La intención de la directiva del Guadalajara es fortalecer en la ofensiva el plantel que comanda Gabriel Milito, por lo que se planificaron los fichajes de Ángel Sepúlveda, así como el regreso de Ricardo Marín, por lo que no todo el peso recaerá en Armando González.