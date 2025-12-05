La directiva de Chivas, en conjunto con el entrenador Gabriel Milito, están planificando todo lo que concierne al próximo Clausura 2026, en donde la contratación de refuerzos es una de las prioridades para aspirar al título, en donde uno de los regresos más esperados sería el del delantero Ricardo Marín.

En el Guadalajara se vislumbra una limpia en la zona de ofensiva con las inminentes salidas de Alan Pulido y Chicharito, por lo que es indispensable contar con delanteros para seguir generando peligro en las porterías de los rivales en el próximo semestre.

Es por eso que el comunicador, Alejandro Ramírez, reveló que el propio Milito dio el visto bueno del regreso del ‘4K’ debido a que es un jugador que tiene mucho sacrificio, por lo que se ganó su lugar en el plantel del Clausura 2026.

“Ricardo Marín, al técnico le gusta por el esfuerzo, porque siente que le puede aportar al equipo (…) El tema de Ricardo tiene paloma de parte del técnico”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuál es el destino de Chicharito y Alan Pulido?

Hasta el día de hoy lo único que se sabe es que los contratos de ambos jugadores llegarán a su fin, por lo que la directiva de Chivas no está dispuesta a renovarlos, por lo que saldrán de la institución en los próximos días, aunque no se sabe en dónde continuarán su carrera.

¿Cuáles serían los refuerzos de Chivas para el Clausura 2026?

Los rumores se han adueñado del mercado de fichajes, ya que hasta el día de hoy no se ha hecho oficial ninguna incorporación al Guadalajara para el próximo torneo; sin embargo, el Rebaño ya tendría amarradas las contrataciones de Ángel Chávez, Ángel Sepúlveda y Brian Gutiérrez, según reportes extraoficiales.