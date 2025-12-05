La salida de Fernando Hierro y posteriormente la de su equipo de españoles de la directiva de Chivas ocasionó que surgieran muchas dudas acerca del futuro del proyecto deportivo en el Rebaño; sin embargo, ha quedado claro que se está construyendo un equipo sólido que ha cautivado hasta a Ricardo La Volpe.

El Bigotón es uno de los analistas más exigentes de todo el futbol mexicano, debido al estilo de juego que impregnó en todos sus equipos, principalmente en la Selección Mexicana durante su gestión, por lo que sorprendió que vislumbra un gran futuro para el Guadalajara gracias al trabajo de Gabriel Milito.

La Volpe aseguró que el Rebaño no requiere de muchas adecuaciones en su equipo para el Clausura 2026 porque poco a poco comienza a vislumbrarse un mejor funcionamiento, por lo que destacó que ya se le ven pies y cabeza al proyecto rojiblanco.

“No creo que pueda conseguir mucho y menos en el mercado, porque el mercado mata a Chivas. Si va Tigres o Monterrey, un jugador vale tres millones, pero si va Chivas vale 7 o 10, porque no lo puedes solucionar con el extranjero.

“Milito ha venido sacando jugadores, ya hay una confianza. Ya hay un sistema, que de repente no me agrade, eso es otra cosa, pero sí tiene un sistema“, explicó el exentrenador en su podcast, Lavolpismo.

Ricardo La Volpe alabó al Oso González

“No creas que necesita muchos cambios. Quizás acá Omar Govea le soluciona el problema y el Oso. Pero cuando jugaba con Govea y Érick Gutiérrez, no había la gran marca, el jugador que podía meterse adentro de repente que es el Oso. Jugadorazo, inteligente, buen contención“, concluyó el Bigotón.