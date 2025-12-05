Desde la llegada de Gabriel Milito a la dirección técnica de Chivas ha quedado claro que hay futbolistas con mucho talento, pero que no encajan en la idea futbolística que el argentino desea impregnar en el equipo, por lo que algunos elementos están siendo relegados y podrían abandonar el redil en este mercado de fichajes rumbo al Clausura 2026.

Uno de los jugadores que menos ha podido mostrarse con el sudamericano es Yael Padilla, quien pese a sus enormes condiciones, no lograría ganarse la confianza del timonel del Guadalajara, por lo que la directiva y sus representantes estarían buscándole acomodo en otro club de la Liga MX.

Es por eso que la agencia que representa al canterano del chiverío estaría ofreciéndolo a otros equipos, en donde se reveló que ya se lo habrían acercado a la directiva del América para sumarlo a sus filas para el próximo semestre, según reveló el comunicador Alejandro Ramírez.

“Les voy a decir una. El grupo que maneja a Yael Padilla lo ha recomendado al América. El grupo que maneja y que tiene a varios jugadores en la Liga MX, que maneja a Yael, le ha recomendado a Padilla al América”, reveló el comunicador en su canal de YouTube.

¿Por qué sus agentes ofrecieron a Yael Padilla con el América?

La agencia que representa al juvenil del Guadalajara es PitzGroup, la cual tiene una relación muy cercana con la escuadra de las Águilas, siendo su principal proveedor de futbolistas desde hace varios años, por lo que también estarían acercando al Canelo Angulo a los azulcremas como otra opción de refuerzo.

¿Por qué en Chivas quieren deshacerse de Yael Padilla?

El canterano ha tenido múltiples situaciones dentro del Guadalajara, ya que se le acusó de malas actitudes después de su debut, por lo que ha estado en la puerta de salida del Rebaño desde hace varios semestres; sin embargo, en la actualidad se debería a que Padilla no ejecuta lo que Gabriel Milito le pediría, por lo que la paciencia se habría agotado.