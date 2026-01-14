Abríguese. Use guantes, bufandas, mantas, gorros y cualquier tipo de abrigo si le va a las Chivas porque en la cima de la tabla de posiciones de la Liga MX hace frío. El Guadalajara de Gabriel Milito batalló para quedarse con tres puntos valiosos ante FC Juárez en el camino a la clasificación a la Liguilla del Clausura 2026.

Yael Padilla fue el héroe en la Frontera para que el Rebaño Sagrado supere por la mínima diferencia a los Bravos, pero Gabriel Milito puso calma tras el partido porque esta carrera recién comienza. Por otro lado, en la previa al encuentro salió a la luz la decisión de Richard Ledezma que habría tomado con la Selección Mexicana.

Yael Padilla le dio la victoria a Chivas ante FC Juárez

El Guadalajara tuvo que batallar para quedarse con tres puntos claves ante un FC Juárez que hizo todo para frenar los ataque rojiblancos. Sin embargo, a minutos del final Ricardo Marín peinó el balón y Yael Padilla cruzó el tiro para el 1-0 final.

¿Cómo marcha Chivas en la tabla de posiciones de la Liga MX?

Como decíamos al principio, Chivas es líder de la tabla de posiciones de la Liga MX luego de haber sumado seis de seis. Momentáneamente se encuentra a tres unidades de diferencia de Toluca, Tigres, Atlas y otros clubes que deben tener acción hoy y mañana.

Gabriel Milito puso paños fríos al inicio de Chivas

Con la idea de que Chivas tenga los pies en la tierra, Gabriel Milito trajo calma por el comienzo de campeonato que tuvo su equipo. “Esto recién empieza, es partido a partido. Le doy valor al comienzo; es muy importante conseguir dos victorias sobre dos, pero bueno, apenas esto acaba de empezar, esto es largo, duro, ya sabemos, ya lo sé por la experiencia del torneo anterior”, expresó.

Y agregó: “Creo que aquella experiencia o aquel comienzo de alguna manera nos sirvió para bueno, saber que el comienzo tiene mucho valor, en realidad todo el campeonato tiene mucho valor para nosotros si queremos ser protagonistas, cada partido será una final”.

Richard Ledezma tomó una decisión con la Selección Mexicana

Richard Ledezma volvió a marcar la diferencia en la victoria de Chivas ante FC Juárez, pero fue noticia por otro motivo. Sin embargo, el lateral derecho fue noticia porque quiere jugar con la Selección Mexicana y debería pedir el cambio por haber jugado con Estados Unidos.

“Sí hay un interés de la Selección Mexicana por contar con Richy Ledezma. ¿Cuál es el tema? Que ha sido previamente seleccionado por Estados Unidos. Fue seleccionado Sub 19, Sub 20 y Sub 23 con Estados Unidos. Jugó, incluso, un partido en Selección Mayor el 15 de noviembre del 2020. Richy Ledezma tendría que solicitar a la FIFA el cambio de Federación y la FIFA solo lo permite una vez en tu carrera“, explicó César Huerta en su canal de YouTube.