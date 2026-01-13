Chivas arrancó el Clausura 2026 con un gran nivel que ha deslumbrado a decenas de especialistas y a millones de aficionados, por lo que el Rebaño está obligado demostrar jornada a jornada ese gran nivel que ilusiona a los seguidores de la escuadra tapatía con bordar la estrella número 13.

Después de una brillante exhibición contra Pachuca, el Guadalajara debe visitar al FC Juárez, rival que también dejó una buena impresión tras la primera jornada al derrotar al Mazatlán a domicilio, aunque en el papel, los de la Perla de Occidente parten como favoritos.

Así va la tabla de posiciones EN VIVO del Clausura 2026

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Querétaro de la jornada 3?

El Guadalajara no tendrá mucho descanso y ahora deberá prepararse para su próximo compromiso en el Clausura 2026 en donde regresarán al Estadio Akron para enfrentarse a Gallos Blancos el próximo sábado 17 de enero en punto de las 17:07 horas, tiempo del centro de México.