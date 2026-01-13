Chivas hizo una brillante gestión para concretar el fichaje de Richard Ledezma de cara al pasado Apertura 2025; sin embargo, en poco más de un semestre ha demostrado que es un futbolista diferente a lo que se tiene en México, por lo que Javier Aguirre estaría interesado en mandarlo a llamar.

Después de que se convirtiera en dueño absoluto del carril por derecha del Guadalajara y colaborando constantemente con grandes asistencias, el mexico-estadounidense ha llamado la atención de la Selección Mexicana, por lo que el reportero de As México, César Huerta, confirmó que sí están interesados en convocarlo.

“Consultaba con gente que está metida con la Selección Nacional y me dijeron que sí existe un seguimiento a Richy Ledezma, sí le están siguiendo la pista, están al pendiente de cómo está jugando, cómo está creciendo y cómo está mostrando el futbol que probablemente pulió en Europa.

“Sí hay un interés de la Selección Mexicana por contar con Richy Ledezma. ¿Cuál es el tema? Que ha sido previamente seleccionado por Estados Unidos. Fue seleccionado Sub 19, Sub 20 y Sub 23 con Estados Unidos. Jugó, incluso, un partido en Selección Mayor el 15 de noviembre del 2020.

“Richy Ledezma tendría que solicitar a la FIFA el cambio de Federación y la FIFA solo lo permite una vez en tu carrera“, explicó el comunicador a través de su canal de YouTube.

¿Cuál es la postura de Richy Ledezma ante el posible llamado de México?

“La gente de Richy dice que existe la disposición por parte del muchacho (…) Después de evaluar todos los pros y los contras, en el entorno de Ledezma dicen que existe la disposición de hacer el One Time Switch ante la FIFA para ser potencial seleccionado mexicano”, explicó el ya citado comunicador.

¿Cuáles son los requisitos para el One Time Switch?

El primer requisito para poder realizar este trámite frente a la FIFA es que reciba una convocatoria por parte de la Selección Mexicana, para poder iniciar el trámite que podría tardar entre 15 días a un mes.

Los otros requisitos es que no haya jugado con su selección anterior más de tres partidos antes de los 21 años, no representar a la federación anterior por lo menos de tres años y no participar en las competencias más importantes con Estados Unidos como un Mundial o la Copa Oro, por lo que cumple con todos los requisitos.