Chivas se ha convertido en el club que más oportunidades le brinda a los jugadores de fuerzas básicas, por lo que constantemente están debutando futbolistas, en donde una de sus promesas más importantes de los años recientes ha vuelto a dar de qué hablar.

Sebastián Martínez era considerado como una de las joyas más importantes de las divisiones inferiores del Guadalajara, por lo que inclusive fue destacado en la prensa internacional y hasta debutó en el primer equipo, pero no pudo consolidarse y se fue perdiendo con el transcurrir de los años.

Después de su salida de la institución rojiblanca para el Apertura 2024, el Chevy ha estado teniendo actividad en la Liga Premier, tal y como se le conoce a la Tercera División del futbol mexicano, en donde abandonó al Racing de Veracruz para jugar, a partir del Clausura 2026 en los Alacranes de Durango.

¿Por que llamó la atención del mundo entero el Chevy Martínez?

El juvenil tuvo un proceso brillante en fuerzas básicas del Guadalajara, por lo que el diario inglés The Guardian, lo consideró en octubre del 2018 como una de las 60 promesas más importantes Sub 17 de todo el mundo, por lo que inclusive le vislumbraban un futuro similar al de Chicharito Hernández.

Sebastián Martínez debutó por la falta de gol de los delanteros de Chivas en 2020 (IMAGO 7)

Del debut al olvido en Chivas

Sebastián Martínez llevó todo el proceso formativo en las fuerzas básicas del Guadalajara, destacando en divisiones inferiores, logrando el sueño de debutar en la Primera División el 2 de agosto del 2020 en el partido entre Chivas y Santos Laguna bajo la tutela de Luis Fernando Tena.

En total, el Chevy solamente participó en cuatro partidos, sumando 89 minutos en total y sin anotar ni un gol con el primer equipo, por lo que fue enviado al Tapatío y posteriormente marchándose al Racing de Veracruz en donde militó desde el 2024.