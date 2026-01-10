Armando González ha vuelto a demostrar que el gran nivel que presumió el semestre anterior en el que se proclamó campeón de goleo de la Liga MX no fue una casualidad y demostró que está hecho el mejor anotador mexicano del momento.

La Hormiga tardó solamente 17 minutos en abrir su cuenta de goleo personal en el Clausura 2026, con lo que dejó en claro que volverá a dar de qué hablar y que su deseo es mantenerse entre los mejores artilleros en este torneo.

Aunque es el arranque de la competencia mexicana, el delantero del chiverío ya aparece entre los jugadores que se retrataron en el marcador, en donde, hasta este momento, ninguno se ha destapado con dos dianas, instalándose por encima del Otaku del Gol.

Armando González se destapó con 12 goles en el Apertura 2025, por lo que tratará de superar esa marca, no solamente para superarse a sí mismo, sino para tratar de convencer a Javier Aguirre de sumarlo a la lista del Mundial del 2026 con la Selección Mexicana.

Así va la tabla de goleo individual del Clausura 2026

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. FC Juárez?

El duelo correspondiente a la jornada 2 del Clausura 2026 del Guadalajara se llevará a cabo el próximo martes 13 de enero en la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez, compromiso que arrancará en punto de las 21:10 horas, tiempo del centro de México.