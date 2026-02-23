Por la Jornada 7 del Clausura 2026, Carlos Rodríguez fue determinante en el triunfo 2-1 de Cruz Azul sobre Chivas. Su gol terminó inclinando la balanza en una noche que significó la primera derrota del Rebaño Sagrado en el certamen. Lo que muchos aficionados rojiblancos quizá no sabían es que, años antes de convertirse en protagonista ante el Guadalajara, el mediocampista tuvo un vínculo con la playera rojiblanca en su infancia.

De acuerdo con una entrevista concedida por su formador Eliseo Aceves a Mediotiempo, Charly Rodríguez jugó en una escuela afiliada a Chivas en San Nicolás de los Garza, Nuevo León. No se trató de un paso por la cantera oficial en Verde Valle, pero sí defendió los colores rojiblancos en torneos infantiles. El propio Aceves explicó el proceso: “Él llegó con nosotros a los 8 años, pero antes ya lo habíamos invitado a un torneo nacional con la Escuela de Rayados San Nicolás… después ya él participaba con un equipo de Chivas en San Nicolás, pero se unió con nosotros”.

Charly Rodríguez fue el verdugo de Chivas en su primera derrota por el Clausura 2026 (Imago7)

El entrenador detalló que el entorno familiar y el vínculo previo con Rayados terminaron inclinando la balanza. “Estuvo en una escuela de Chivas, pero como su hermano ya estaba con nosotros, tiene un hermano más grande, Rubén, por eso se integró con nosotros. Yo jugué futbol con su papá, éramos amigos y por eso se quiso venir con nosotros”, relató Aceves en esa charla con Mediotiempo, dejando en claro que el paso por Chivas fue breve y a nivel escuela.

A partir de ese momento, la historia de Rodríguez quedó ligada a Monterrey. “Estuvo cuatro, cinco años, porque después pasó a Básicas de Rayados; entonces ya se fue para allá”, recordó su descubridor. Desde ahí comenzó el camino que lo llevó a debutar en Primera División y pasar a la Máquina Cementera luego de un breve paso por el futbol español.

El eufórico festejo de Charly Rodríguez

Chivas había sido superior en el complemento, con mayor iniciativa y sensación de estar más entero en los minutos finales, incluso tras el empate parcial parecía más cerca del segundo. Sin embargo, el golpe definitivo fue cementero y Charly Rodríguez lo gritó con todo. Su festejo, efusivo e intenso, llamó la atención incluso entre aficionados de Cruz Azul, quienes en redes insinuaron que fue de los goles que más celebró y hasta se preguntaron si había algo especial detrás con algunos jugadores rojiblancos.