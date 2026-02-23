A pesar de la derrota ante Cruz Azul, Gabriel Milito se ganó a la afición debido a que estás Chivas ilusionan a más de uno. En medio de este contexto, Nicolás Distasio, reconocido periodista de Argentina, pidió al técnico del Guadalajara si Marcelo Gallardo decide renunciar a la dirección técnica de River Plate. ¿Hace un Fernando Gago?

La estadística marca que el Guadalajara es el mejor equipo de la Liga MX debido a que sumó 18 puntos en siete partidos. Hasta el sábado en el Estadio Cuauhtémoc, el Rebaño Sagrado mantenía un invicto de seis encuentros entre los que se encontraba la victoria ante América en el Estadio Akron.

En medio de este contexto, Chivas se prepara para enfrentar a Toluca, mientras que en Argentina River Plate no levanta cabeza y se habla de la posible salida de Marcelo Gallardo. Ante esta situación, Nicolás Distacio, insider de los Millonarios, afirmó en ESPN que le gustaría que Gabriel Milito sea el reemplazante del Muñeco.

Piden a Gabriel Milito en River Plate. (Foto: IMAGO7)

“A mí me gustaría Gabriel Milito”, expresó Distasio en la mesa de F12 cuando Mariano Closs le preguntaba a qué técnico le gustaría tener en el banquillo si se va Marcelo Gallardo. En el mismo debate, Renato della Paolera, periodista identificado con Independiente, señaló que era imposible que Milito abandone al Guadalajara. “No se va a dar nunca. (…) Milito no deja ningún contrato vigente para irse a otro lado”, informó.

La reacción de Gabriel Milito a su posible salida de Chivas

En la última semana se habló mucho de la posibilidad de que Gabriel Milito vuelva a Independiente, intención que surgió desde una página de afinados de este club. A su vez, Alex Ramírez reveló que el técnico argentino se río ante las noticias que surgieron sobre su posible vuelta al club que lo formó como jugador.