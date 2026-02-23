En Guadalajara se vivieron horas de mucha tensión debido a que mataron a Nemesio Oseguera Cervantes, más conocido como El Menchón. En medio de este contexto, la gran pregunta que surge es si hoy Chivas entrenará de cara al partido ante Toluca. De momento no hay ningún reporte que indique que hayan decidido cancelar la práctica de este lunes 23 de febrero.

Ayer en el Estado de Jalisco se paró todo tipo de actividad y hasta hoy la gobernación mantiene la código rojo en la ciudad. Por esta razón escuelas, bancos y supermercados decidieron no trabajar por los hechos de violencia que sucedieron.

Una de las grandes preguntas que en estos momentos que todos los aficionados de Chivas se hacen es si el equipo regresa este lunes a las actividades en Verde Valle. Especialmente porque viene de caer por 2-1 ante Cruz Azul y el próximo sábado tiene una dura prueba cuando enfrente a Toluca por la jornada ocho del Clausura 2026.

Esta mañana Jesús Bernal reveló en su canal de YouTube que de momento todo seguiría en marcha debido a que la Liga MX no va a frenar. “En el caso de Chivas han tomado la decisión de trabajar normal. Tampoco es que se pueda detener, la liga sigue. Tal parece que el riesgo respecto a lo que se vivió en el día de ayer ha disminuido. La determinación es entrenar hoy por la tarde. Esa es la decisión que ha alcanzado el equipo del Guadalajara al menos por ahora.”, expresó.

¿A qué hora se juega Toluca vs. Chivas?

El partido por la jornada ocho del Clausura 2026 entre Toluca y Chivas está pactado para comenzar a las 17:00 del Centro de México en el Estadio Nemesio Diez. El partido se podrá ver en territorio mexicano por Azteca 7.