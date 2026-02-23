Chivas viene de caer ante Cruz Azul por 2-1 y el próximo sábado volverá a tener acción cuando enfrente a Toluca por la jornada ocho del Clausura 2026. De cara al juego en el Estadio Nemesio Diez Antonio Mohamed habló de Alexis Vega y señaló que en la semana verán si podrá estar presente para enfrentar al Guadalajara.

En el Apertura 2025 se dio el regreso del exjugador del Rebaño Sagrado luego de haberse ido por la puerta de atrás y envuelto en varios escándalos. Aquella noche de septiembre tuvo una presentación soñada debido a que marcó, asistió y fue abucheado.

El próximo sábado Chivas volverá a tener acción cuando enfrente a Toluca por la jornada ocho del Clausura 2026. Una de las grandes dudas que existe es si Alexis Vega estará presente en el Estadio Nemesio Diez, por lo que Antonio Mohamed expresó que está recuperado y que en la semana verán si juega contra el Guadalajara.

Alexis Vega podría regresar ante Chivas. (Foto: IMAGO7)

“Vega, Elinho y Nico Castro posiblemente hagan semana normal, después veremos si están para el fin de semana o para el martes contra Pumas. Se nos vienen semanas intensas con siete partidos y competencia internacional. Ojalá podamos contar con ellos pronto“, reveló el Turo en conferencia de prensa tras golear a Necaxa en el Estadio Victoria de Aguascalientes.

¿Cómo marcha Chivas en la tabla de posiciones?

Luego de la derrota ante Cruz Azul, Chivas se ubica como líder de la tabla general de posiciones con 18 puntos y a tres unidades de la Máquina que es segundo. Cabe destacar que el próximo sábado el Rebaño Sagrado pone en riesgo su liderato ante Toluca.