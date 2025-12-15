Toluca derrotó por penales a Tigres UANL y se consagró bicampeón de la Liga MX al quedarse con el Apertura 2025. Este logro volvió a confirmar la jerarquía y el impacto de Antonio Mohamed en el futbol mexicano, pues el entrenador argentino obtuvo su sexto título en el país.

El Turco se consolida de esta manera como uno de los entrenadores más confiables y exitosos del medio local. Su camino y el del Guadalajara bien pudieron reunirse en más de una oportunidad, pero por una u otra razón, el interés nunca se tradujo en una oferta concreta.

El primer acercamiento claro se dio entre 2021 y 2022, en un periodo de inestabilidad institucional del Rebaño. En ese momento hubo pláticas informales y sondeos, incluso reconocidos públicamente por el propio Mohamed, pero la directiva optó por sostener un proyecto distinto y no avanzó hacia una negociación formal.

Más adelante, tras la salida de Fernando Gago a finales de 2024, Mohamed volvió a aparecer como candidato natural. Se encontraba sin trabajo, con experiencia en finales y títulos. Su perfil encajaba en un contexto que exigía resultados inmediatos. Sin embargo, Chivas decidió mirar hacia otro rumbo y terminó apostando por Óscar García Junyent, descartando nuevamente al técnico argentino pese a que existía interés de su parte por dirigir al club.

Hoy, con un nuevo campeonato en su palmarés y Toluca instalado nuevamente en la cima, el contraste se vuelve inevitable. Mohamed siguió ganando títulos mientras Chivas dejó pasar, una y otra vez, la posibilidad de sumarlo a su proyecto. La historia entre ambos nunca se concretó, pero cada coronación del Turco vuelve a recordar lo cerca que estuvieron de cruzar sus caminos.