Este lunes a César Huerta se le vio en el Aeropuerto Internacional de Monterrey, Nuevo León, por lo que rápidamente se desataron rumores sobre su futuro inmediato de cara a la Copa del Mundo de 2026, el cual será organizado por México junto con Estados Unidos y Canadá.

Algunos medios de comunicación relacionaron al exjugador del Club Deportivo Guadalajara conTigres ya que al parecer había sido recibido por algunas personas con vestimenta de color gris y que se parece a la indumentaria del equipo “Felino”.

No obstante, San Cadilla del Norte reveló que la visita del futbolista mexicano a Nuevo León se debe a temeas comerciales y no tiene nada que ver con Tigres o Rayados de Monterrey.

“Sobre las imágenes de la visita del “Chino” Huerta a Monterrey les informo que viene por un tema comercial, no tiene nada que ver con Rayados o Tigres”, escribió la fuente antes mencionada.

¿Cuál es la actualidad de César Huerta?

El “Chino” Huerta no juega desde el pasado mes de octubre ya se encuentra recuperando de una pubalgia, la cual lo orilló a visitar el quirófano. La última vez que vio acción con el Anderlecht fue el 28 de dicho mes frente al Ninove en la Copa de Bélgica.

Cabe mencionar que César Huerta fichó con el Anderlecht a principios de etse año, pero no ha tenido la participación deseada debido a que apenas suma 33 compromisos disputados desde que llegó al balompié de Bélgica y apenas registra cinco tantos y tres asistencias.