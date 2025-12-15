Durante la celebración del título número 12 de Liga MX de los Diablos Rojos del Toluca tras vencer en la Final del Torneo Apertura 2025 a los Tigres, Antonio “Pollo” Briseño no se olvidó del Club Deportivo Guadalajaray dejó una indirecta.

El defensor mexicano cantó la canción que se adjudicó hace un tiempo nuestras Chivas titulada “Te deseo lo mejor” de Gerardo Coronel y resaltó la frase “Si quieres pásame su número y le marco”.

En en el video se puede observar al “Pollo” Briseño cantando a todo pulmón dicho tema mientras se encontraba acompañado de otras personas en la celebración del conjunto “Escarlata” ya en la madrugada.

Antonio Briseño: ¿Del amor al odio con Chivas?

Cabe mencionar que Antonio Briseño no salió del todo bien del Club Deportivo Guadalajara debido a su bajo rendimiento futbolístico, pero nunca negó su amor a la camiseta rojiblanca. Incluso, cuando se concretó su salida a finales del 2024 aseguró que regresaría.

“Amo y quiero a las Chivas, es un equipo donde me entregué completamente, la afición es espectacular y es el equipo más grande de México pero hay ciclos que terminan y era bueno para el club que tuviera un beneficio económico por mí, uno tiene que tener la madurez para dar un paso al costado”, comentó.

“Al final me tocó a mí pero esto no es un adiós sino un hasta pronto, se que algún día volveré, a lo mejor ya no como jugador pero sí en otra faceta”, agregó el “Pollo” Briseño.