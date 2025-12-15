Tras darse a conocer el calendario del Torneo Clausura 2026, el Club Deportivo Guadalajaraconfirmó en redes sociales el regreso de Ricardo Marín tras culminar su préstamo con el equipo del Puebla.

“Ricardo Marín regresa a casa para sumarse al ataque del Rebaño Sagrado”, publicaron nuestras Chivas en sus diferentes plataformas, acompañado de una fotografía del atacante mexicano.

Este lunes el futbolista de 27 años de edad se presentó en el Hospital Medyarthros para someterse a los exámenes de rigor y ponerse a las órdenes de Gabriel Milito tras la salida de Javier “Chicharito” Hernández y la posible marcha de Alan Pulido.

Chivas hace oficial el regreso de Ricardo Marín.

Cabe mencionar que Ricardo Marín compartirá ataque con el campeón de goleo del Torneo Apertura 2025, Armando “Hormiga” González y Ángel Sepulveda, quien al parecer reportará a exámenes médicos este miércoles 17 de dicimbre para después estampar su firma.

¿Cuándo inicia Chivas su camino al título del Torneo Clausura 2026?

El Club Deportivo Guadalajara inicia su camino al título del Torneo Clausura 2026 el sábado 10 de enero ante los Tuzos del Pachuca en la cancha del Estadio Akron, a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, mismo que será transmitido por Amazon Prime.

Destacar que el plantel de Gabriel Milito buscará superar lo hecho en el Torneo Apertura 2025, donde quedaron eliminados en Cuartos de Final a manos de Cruz Azul.