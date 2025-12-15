La Liga MX Femenil dio a conocer también este lunes el calendario para el Torneo Clausura 2026, donde nuestras Chivas Femenil buscarán ser de nueva cuenta protagonistas de la mano de Antonio Contreras.

En esta ocasión, el Club Deportivo Guadalajara recibirá nueve compromisos en la cancha del Estadio Akron, por lo que saldrán de la ciudad ocho veces. Nuestro Rebaño Sagrado Femenil inicia su camino al título el domingo 4 de enero ante el Atlético de San Luis en casa.

Después, Chivas Femenil saldrá de Guadalajara para disputar su primer compromiso como visitante y será contra Cruz Azul en la Fecha 2 del Torneo Clausura 2026 en el Estadio Centenario de Morelos.

Cabe mencionar que el Club Deportivo Guadalajara será local en sus dos clásicos, pues recibirá al Atlas y al América Femenil. El Tapatío será el 15 de febrero correspondiente a la Jornada 9, mientras que el Nacional se disputará en la Fecha 10 el domingo 22 del mismo mes.

Chivas Femenil iniciará su camino al título el 4 de enero de 2026.

Conoce el calendario completo de Chivas Femenil en el Torneo Clausura 2026