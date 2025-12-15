La Liga MX Femenil dio a conocer también este lunes el calendario para el Torneo Clausura 2026, donde nuestras Chivas Femenil buscarán ser de nueva cuenta protagonistas de la mano de Antonio Contreras.
En esta ocasión, el Club Deportivo Guadalajara recibirá nueve compromisos en la cancha del Estadio Akron, por lo que saldrán de la ciudad ocho veces. Nuestro Rebaño Sagrado Femenil inicia su camino al título el domingo 4 de enero ante el Atlético de San Luis en casa.
Después, Chivas Femenil saldrá de Guadalajara para disputar su primer compromiso como visitante y será contra Cruz Azul en la Fecha 2 del Torneo Clausura 2026 en el Estadio Centenario de Morelos.
Cabe mencionar que el Club Deportivo Guadalajara será local en sus dos clásicos, pues recibirá al Atlas y al América Femenil. El Tapatío será el 15 de febrero correspondiente a la Jornada 9, mientras que el Nacional se disputará en la Fecha 10 el domingo 22 del mismo mes.
Conoce el calendario completo de Chivas Femenil en el Torneo Clausura 2026
- Jornada 1: Chivas Femenil vs. Atlético de San Luis / Domingo 4 de enero / 11:00 AM /Estadio Akron
- Jornada 2: Cruz Azul vs. Chivas Femenil / Sábado 10 de enero / 3:45 PM (La Noria
- Jornada 3: Chivas Femenil vs. Santos / Domingo 18 de enero / 11:00 AM / Estadio Akron
- Jornada 4: Chivas Femenil vs. Querétaro / Miércoles 21 de enero / 7:06 PM / Estadio Akron
- Jornada 5: Puebla vs. Chivas Femenil / Domingo 25 de enero / 12:00 PM / Estadio Cuauhtémoc
- Jornada 6: Chivas Femenil vs. León / Domingo 1 de febrero / 11:00 AM / Estadio Akron
- Jornada 7: Centellas vs. Chivas Femenil / Jueves 5 de febrero / 6:00 PM / Estadio del Necaxa
- Jornada 8: Pumas vs. Chivas Femenil / Lunes 9 de febrero / 6:00 PM / Estadio Olímpico Universitario
- Jornada 9 / Chivas Femenil vs. Atlas / Domingo 15 de febrero / 11:00 AM / Estadio Akron
- Jornada 10: Chivas Femenil vs. América / Domingo 22 de febrero / 5:00 PM / Estadio Akron
- Jornada 11: FC Juárez vs. Chivas Femenil / Miércoles 11 de marzo / 7:00 PM / Estadio Olímpico Benito Juárez
- Jornada 12
- Chivas Femenil vs. Pachuca: Domingo 15 de marzo / 11:00 AM / Estadio Akron
- Jornada 13: Rayadas vs. Chivas Femenil / Viernes 20 de marzo / 8:00 PM / Estadio BBVA
- Jornada 14: Tijuana vs. Chivas Femenil / Domingo 29 de marzo / 6:06 PM (HL) / 7:06 PM (TCM) / Estadio Caliente
- Jornada 15: Chivas Femenil vs. Mazatlán / Jueves 2 de abril / 7:00 PM / Estadio Akron
- Jornada 16: Tigres vs. Chivas Femenil / Domingo 5 de abril / 6:00 PM / Estadio Universitario
- Jornada 17: Chivas Femenil vs. Toluca / Viernes 24 de abril / 7:06 PM / Estadio Akron