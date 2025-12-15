La suerte está echada y la Liga MX ya dio a conocer el calendario oficial de competencia para el Clausura 2026, en donde Chivas ya sabe el camino que deberá recorrer para soñar con conseguir bordar la estrella número 13 en su escudo.
La Liga MX hizo público el calendario en el que se había venido trabajando desde hace varias semanas, en donde se confirmó que el semestre arrancará el 9 de enero y concluirá el 24 de mayo, lapso en el que habrá tres jornadas dobles.
Hay que recordar que debido a la participación de México en el Mundial del 2026, los propietarios de los clubes del futbol nacional decidieron ceder a sus seleccionados desde el 30 de abril, por lo que la Fase Final se jugará sin seleccionados, pero se les permitirá a los clubes el usar hasta 9 extranjeros para compensarlos.
El calendario de Chivas para el Clausura 2026
- Jornada 1: Chivas vs. Pachuca Estadio Akron / Sábado 10 enero desde las 17:00 del Centro México
- Jornada 2: FC Juárez vs. Chivas en el Estadio Olímpico Benito Juárez / Martes 13 de enero desde las 21:00 del Centro de México.
- Jornada 3: Chivas vs. Querétaro en el Estadio Akron / Sábado 17 de enero a las 17:00 del Centro de México
- Jornada 4: Atlético de San Luis vs. Chivas en el Estadio Alfonso Lastra / Domingo 1 de febrero a las 19:00 del Centro de México
- Jornada 5: Mazatlán vs. Chivas en el Estadio el Encanto / Viernes 6 de enero a las 21:00 del Centro de México
- Jornada 6: Chivas vs. América en el Estadio Akron / Sábado 14 de febrero desde las 21:00 del Centro de México
- Jornada 7: Cruz Azul vs. Chivas en el Estadio Olímpico Universitario / Sábado 21 de febrero desde las 21:00 del Centro de México
- Jornada 8: Toluca vs. Chivas en el Estadio Nemesio Diez / Sábado 28 de febrero desde las 17:00 del Centro de México
- Jornada 9: Chivas vs. León en el Estadio Akron / miércoles 18 de marzo desde las 20:00 del Centro de México
- Jornada 10: Atlas vs. Chivas en el Estadio Jalisco / Sábado 7 de marzo desde las 19:00 del Centro de México
- Jornada 11: Chivas vs. Santos Laguna en el Estadio Akron / Sábado 14 de marzo desde las 17:00 del Centro de México
- Jornada 12: Rayados de Monterrey vs. Chivas en el Estadio BBVA / Sábado 21 marzo desde las 19:00 del Centro de México
- Jornada 13: Chivas vs. Pumas UNAM en el Estadio Akron / Domingo 5 de abril desde las 20:00 del Centro de México
- Jornada 14: Tigres UANL vs. Chivas en el Estadio Universitario de Nuevo León / Sábado 11 de abril desde las 17:00 del Centro de México
- Jornada 15: Chivas vs. Puebla en el Estadio Akron / Sábado 18 de abril desde las 19:00 del Centro de México
- Jornada 16: Necaxa vs. Chivas en el Estadio Victoria / Miércoles 22 de abril desde las 21:00 del Centro de México
- Jornada 17: Chivas vs. Tijuana en el Estadio Akron / Sábado 25 de abril de 19:00 del Centro de México