La suerte está echada y la Liga MX ya dio a conocer el calendario oficial de competencia para el Clausura 2026, en donde Chivas ya sabe el camino que deberá recorrer para soñar con conseguir bordar la estrella número 13 en su escudo.

La Liga MX hizo público el calendario en el que se había venido trabajando desde hace varias semanas, en donde se confirmó que el semestre arrancará el 9 de enero y concluirá el 24 de mayo, lapso en el que habrá tres jornadas dobles.

Hay que recordar que debido a la participación de México en el Mundial del 2026, los propietarios de los clubes del futbol nacional decidieron ceder a sus seleccionados desde el 30 de abril, por lo que la Fase Final se jugará sin seleccionados, pero se les permitirá a los clubes el usar hasta 9 extranjeros para compensarlos.

El calendario de Chivas para el Clausura 2026