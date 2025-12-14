El Apertura 2025 ha llegado a su fin, por lo que todos los clubes de la Liga MX están trabajando fuerte en este mercado de fichajes para redondear sus planteles de cara al próximo torneo, en donde se habría causado revuelo con un rumor que surgió entre Pumas y Chivas.

El Guadalajara tiene semanas trabajando para amarrar a sus refuerzos con antelación y poderlos integrar a la pretemporada y dejarlos adaptarse a la disciplina de Gabriel Milito con el mayor tiempo posible, por lo que se han avanzado con las llegadas de Brian Gutiérrez, Ángel Sepúlveda y el regreso de Ricardo Marín.

Sin embargo, ha comenzado a surgir un rumor de que el Rebaño estaría en conversaciones con Pumas para hacer un intercambio de futbolistas entre Alan Mozo y Érick Gutiérrez por Pablo Benevendo y Pablo Monroy; sin embargo, el reportero de As México, César Huerta, lo desmintió y explicó las razones.

“Han comenzado a sonar un montón de rumores. Como Eduardo Águila se complicó por lo que cuesta y el Toro Guzmán, dice la directiva de Chivas, que no es el perfil que están buscando, empiezan a sonar otro tipo de centrales.

“Oía lo de Pablo Bennevendo y Pablo Monroy, y que si un intercambio. No hay nada negociándose en un intercambio con Pumas. No lo hay y no tiene sentido, ni lógica. Pumas es un equipo que no suele pagar los grandísimos sueldos.

“Si cambias a Alan Mozo y Érick Gutiérrez por los dos que están proponiendo, estás hablando de tipos que ganan hasta acá (arriba) a cambio de unos jugadores que ganan poquito y es una descompensación en la nómina que no tiene sentido”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Pueden salir Alan Mozo y Érick Gutiérrez de Chivas?

Ambos elementos de experiencia perdieron la titularidad en la escuadra rojiblanca; sin embargo, en el caso de Érick Gutiérrez, la directiva no está buscándole acomodo, por lo que entra en planes para el 2026. Por su parte, por Alan Mozo sí estarían dispuestos a escuchar ofertas, después de que no pudo ganarle el puesto a Richard Ledezma.