La directiva de Chivas continúa realizando movimientos importantes de cara al Clausura 2026, no solo en el primer equipo varonil, donde hasta ahora el único refuerzo oficial ha sido Brian Gutiérrez, sino también en el cuadro femenil. Hace apenas unos días se confirmó la llegada de Mayra Pelayo y este sábado el Rebaño hizo oficial un nuevo refuerzo ofensivo con la incorporación de Jasmine Casarez.

La llegada de Casarez era prácticamente un secreto a voces desde hace un par de semanas, cuando se confirmó su salida del FC Juárez. La atacante se despidió de las Bravas e incluso declaró públicamente que “necesitaba un cambio”, lo que encendió las alarmas sobre su próximo destino. Ahora, siendo la máxima goleadora histórica del club fronterizo con 47 anotaciones, Chivas confirmó su fichaje con el mensaje: “EL REBAÑO SE REFUERZA AL ATAQUE”.

En lo deportivo, este refuerzo es una excelente noticia por sí solo, ya que la ahora delantera rojiblanca ha demostrado talento, regularidad y capacidad goleadora durante los últimos cuatro años con Juárez. Sin embargo, también podría tratarse de un movimiento pensando a futuro, pues Alicia Cervantes, la gran referente ofensiva de Chivas Femenil, aún no ha renovado contrato, por lo que la llegada de Casarez funcionaría como un plan B sólido en caso de que Licha no continúe.

Antonio Contreras seguirá en la cuerda floja durante el Clausura 2026, pero le están cumpliendo los refuerzos

Esta necesidad de reforzarse se vuelve aún más evidente en el actual mercado invernal, ya que una vez más Chivas Femenil se quedó en las semifinales, sin poder alcanzar la Final ni el título. Por ello, aunque el trabajo de Antonio Contreras estará bajo constante evaluación, todo indica que la directiva quiere brindarle las herramientas necesarias para que el equipo pueda dar ese paso pendiente y competir seriamente por el campeonato en el Clausura 2026.