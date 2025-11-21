Chivas Femenil está viviendo momentos muy difíciles y tensos debido a que se ha vuelto una constante la eliminación del Rebaño en manos del América, lo que ha desatado la molestia de millones de aficionados rojiblancos, en donde la preocupación podría incrementarse en los próximos meses.

La realidad es que Alicia Cervantes y Carolina Jaramillo se han vuelto en pilares del Guadalajara debido al gran nivel que presumen semestre a semestre, haciendo al conjunto tapatío más competitivo, aunque su ciclo en el redil podría estar viviendo sus últimos meses.

La realidad es que ambas históricas alcanzaron un acuerdo de renovación en noviembre del 2023, acuerdo que concluiría en el verano del 2026, por lo que la directiva encabezada por Nelly Simón deberá decidir si se ofrecerá una nueva oferta de renovación.

Licha Cervantes es la mejor romperredes en la historia del Circuito Rosa, además de que está a menos de 10 goles de romper el récord de máxima goleadora en la historia del Guadalajara, por lo que sigue incrementando su legado en la institución.

Por su parte, la Comandante sigue imponiendo récords de asistencias como el que implementó en el Clausura 2025 con 15 pases para gol, por lo que su aporte a la ofensiva rojiblanca es innegable.

¿Quiénes son otras jugadoras que saldrían de Chivas Femenil?

En el Guadalajara hay algunas jugadoras que apuntarían a salir del redil, tal es el caso de Adriana Iturbide, quien termina contrato en este diciembre, además de Cheli Torres, quien ante la falta de oportunidades de jugar con Antonio Contreras, podría abandonar el conjunto tapatío.