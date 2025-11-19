Jugadoras, cuerpo técnico, directiva y afición de Chivas Femenil siguen tratando de asimilar la dolorosa eliminación sufrida en Semifinales del Apertura 2025 en manos del América, aunque ya comienzan a vislumbrarse algunos movimientos de cara al próximo torneo.

Es evidente de que el Guadalajara requiere de conseguir más futbolistas para el siguiente Clausura 2026 que le permitan al cuerpo técnico de Antonio Contreras el poder tener herramientas para desempeñar su idea futbolística en el próximo torneo para poder acercarse al título.

Es por eso que la buena noticia para el chiverío femenil es que para el 2026 contará con la presencia de Jaqueline Rodríguez, defensora central que se perdió todo el Apertura 2025 por una ruptura de ligamento cruzado anterior que sufrió el pasado mes de mayo.

Debido a que el proceso de recuperación de dicha lesión es de aproximadamente nueve meses, se espera que Jacko esté elegible para jugar a partir del mes de febrero, convirtiéndose en una opción importante para apuntalar la zaga rojiblanca.

Jaqueline Rodríguez en duelo contra Mazatlán (IMAGO 7)

¿Por qué es histórica Jaqueline Rodríguez en Chivas Femenil?

La defensora llegó al Guadalajara para el Apertura 2019, en donde fue pieza clave para ganar el título de Liga MX del Clausura 2022 y el Campeón de Campeonas del 2021-2022, por lo que es una de las referentes de la defensiva tapatía desde hace varios años.