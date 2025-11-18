Chivas Femenil volvió a sellar otro semestre manchado por el ridículo de quedar eliminado por el América en una instancia de Liguilla, resultado que ha generado molestia entre los aficionados rojiblancos, sobre todo por el pobre espectáculo que brindaron durante las Semifinales del Apertura 2025.

Después de que las Águilas eliminaran al Guadalajara con total facilidad por marcador global de 4-0, el plantel rojiblanco regresó a la Perla de Occidente para romper filas y dar comienzo a su periodo vacacional una semana antes de lo deseado.

A través de un comunicado de prensa, el chiverío femenil confirmó que las jugadoras recibieron la instrucción de reportar hasta el día 15 de diciembre para presentar exámenes médicos y físicos previos al arranque de la pretemporada rumbo al Clausura 2026.

La realidad es que la Liga MX no ha hecho oficial la fecha del arranque de la próxima edición del Circuito Rosa, aunque se presume que sería el 7 de enero del 2026, por lo que tendrían cerca de tres semanas para realizar pretemporada.

¿Quiénes podrían salir de Chivas Femenil?

Hasta el momento no se ha dado a conocer una lista oficial de movimientos por parte de la directiva rojiblanca; sin embargo, se estima que Adriana Iturbide saldrá debido a que termina su contrato, mientras que Cheli Torres podría abandonar el club por falta de oportunidad con Antonio Contreras.