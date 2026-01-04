Chivas se alista de la mejor manera para el inicio del Clausura 2026 de la Liga MX a falta de una semana para el debut ante Pachuca. Es por este motivo que en estos momentos se encuentra disputando la Copa Pacífica de la cual ayer quedó eliminado en Semifinales ante Atlas desde los tiros del punto penal.

En medio de este contexto el mercado de pases sigue muy abierto debido a que afirman que comienza a definirse el futuro de Alan Pulido ya que podrían rescindirle el contrato. A su vez, Pável Pérez vuelve a ser noticia porque llegará a Toluca, mientras que Brian García se convertiría en nuevo jugador de América luego de haber sido ofrecido al Rebaño Sagrado.

Chivas perdió ante Atlas en la Copa Pacífica

En el Estadio Jalisco el Guadalajara llevó adelante su segundo encuentro de preparación de cara al Clausura 2026. Fue derrota en la tanda de penales luego de que Roberto Alvarado falló su tiro desde el punto penal. Cabe destacar que el encuentro en los 90 minutos pudo haber terminado con goles de haber entrado los brutales tiros de Richard Ledezma y Bryan González.

¿Cuánto debería pagar Chivas a Alan Pulido si rescinde su contrato?

Una de las noticias que comenzó a circular sobre el futuro de Alan Pulido en Chivas es que se le rescinda su contrato. Sin embargo, será una negociación ardua debido a que el atacante quiere cobrar hasta el último centavo de contrato el cual es de 1.8 millones de dólares al año.

Chivas vendería a Ariel Castro a Cruz Azul

Uno de los jugadores que Chivas busca encontrar acomodo desde sus fuerzas básicas es Ariel Castro. Todo indica que el futbolista formado en Verde Valle llegará Cruz Azul con el 50% de la carta vendida y con una opción de recompra acordada con la Máquina Cementera.

Ex-Chivas: Pável Pérez se une al Toluca de Antonio Mohamed

Una de las noticias más importantes surgió con un exjugador de Chivas debido a que Pável Pérez se convertiría en nuevo refuerzo de Toluca. El extremo se fue del Guadalajara para unirse al equipo de Necaxa que era dirigido por Nicolás Larcamón en primera instancia y luego por Fernando Gago.

Toluca ofreció a Brian García a Chivas, pero llegará a América

Uno de los jugadores que Toluca habría ofrecido a Chivas para el Apertura 2025 era Brian García junto a Isaias Violanete a cambio de Roberto Alvarado, propuesta que fue rechazada. Sin embargo, en las últimas horas surgió la versión de que Club América estaría cerca de ficharlo a cambio de Ralph Orquin.