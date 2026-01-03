Chivas ha fichado de manera muy inteligente desde el mercado de verano del año pasado. Antes del Apertura 2026 llegaron refuerzos clave como Bryan González, Richard Ledezma, Efraín Álvarez y el regreso de Diego Campillo. En la actual ventana invernal se concretaron los fichajes de Ángel Sepúlveda, Brian Gutiérrez y también el retorno de Ricardo Marín, lo que confirma una estrategia clara y consistente en la conformación del plantel.

Sin embargo, para lograr incorporaciones que realmente eleven el nivel del equipo, también es necesario decir no a opciones que no encajan con el proyecto deportivo. En este sentido, vale recordar que durante el mercado de verano Toluca ofreció a Brian García a Chivas dentro de un “paquete” que lo incluía junto a Isaías Violante, como parte de un intercambio por Roberto Alvarado, negociación que finalmente fue rechazada por el Guadalajara.

Hoy, ese mismo jugador está muy cerca de convertirse en nuevo refuerzo del América, ya que todo apunta a que llegará a Coapa en intercambio por Ralph Orquin. De esta manera, un futbolista que fue ofrecido a Chivas y no fue aceptado terminará vistiendo la camiseta del acérrimo rival, perfilándose como uno de los fichajes más importantes de los azulcremas en este mercado.

Lejos de ser una mala noticia, esto refuerza que la directiva rojiblanca está tomando decisiones alineadas a un plan deportivo sólido. Chivas tiene menos margen de maniobra al fichar exclusivamente jugadores mexicanos, por lo que debe hacerlo con precisión y no solamente por nombre. El modelo de incorporar perfiles adecuados y no solo figuras ya ha dado resultados en varios clubes del mundo y, en el caso del Rebaño, parece cuestión de tiempo para que se traduzca en títulos.

Richard Ledezma fue el fichaje elegido en la lateral derecha, descartando a Brian García

Además, Brian García sí cubría una posición que buscaba Chivas en aquel momento, pues se desempeña como lateral por derecha. No obstante, el elegido para reforzar esa banda terminó siendo Richard Ledezma, quien rápidamente se ganó la titularidad y registró cinco asistencias en el torneo pasado, consolidándose como una de las piezas más productivas del equipo. Así, la decisión de la directiva quedó plenamente respaldada por el rendimiento en la cancha.