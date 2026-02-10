Chivas sorprendió a todos con el repentino fichaje de Jonathan Pérez proveniente de la MLS en el último día de registros en la Liga MX; sin embargo, este movimiento habría sido planificado por la directiva rojiblanca o al menos así lo dejó entrever el Director Deportivo rojiblanco, Javier Mier.

El directivo del Guadalajara aseguró que tiene tiempo siguiéndole la pista al mexico-estadounidense, por lo que detalló cada una de las virtudes que tiene el futbolista de 23 años para potenciar al plantel del chiverío para este Clausura 2026.

“Muy contentos de que Johny esté aquí con nosotros, lo conocemos desde hace mucho tiempo y sabemos lo que nos puede dar dentro del campo: puede jugar por las dos bandas o puede jugar por dentro, tiene buen disparo y en el mano a mano, también.

“Firmes al modelo de juego. Ahora con el tiempo conocemos a Gaby Milito y sabemos qué posición sí, qué perfiles necesitamos en el equipo y que también ellos nos puedan potenciar. Él (Jonathan Pérez) tiene que venir a sumar a un gran equipo, pero estamos seguros de que con sus características podemos ir sumando.

“Es un ejemplo de estos tres pilares que queremos para hacer una muy buena base de jugadores jóvenes y con esa columna vertebral poder llevar a Chivas a lo más alto“, explicó el directivo en palabras para Chivas TV.

¿Advertencia al América de Javier Mier?

El Director Deportivo del Guadalajara aseguró que la obligación dentro del conjunto tapatío es ganar, ganar y ganar, por lo que tratarán de mantener esa racha perfecta que poseen en el Clausura 2026.

“Estamos contentos con el inicio, pero sabemos cómo es Chivas. Hay que ganar y al siguiente fin de semana hay que volver a ganar. Paso a paso, partido a partido”, concluyó el directivo rojiblanco.