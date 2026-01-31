Chivas está convertido en el mejor equipo de toda la Liga MX debido al rendimiento que está demostrando semana a semana en el Clausura 2026, en donde se le ha reconocido a Gabriel Milito el cómo transformó al Rebaño, sobre todo, tras el mal arranque de su gestión el torneo pasado.

Es por eso que el Director Deportivo del Guadalajara, Javier Mier, apareció en escena y reveló cuáles han sido los dos conceptos claves que manejan al interior del club para superar ese mal momento y que incluso hoy en día, siguen siendo los pilares pese al gran momento que vive el club tapatío, destacando que se está pensando en conseguir muchos campeonatos.

“Cuando no se encontraban los resultados, internamente teníamos muy claro lo que buscábamos, estábamos muy fuertes y las palabras importantes fueron ‘equilibrio’ y ‘estabilidad’.

“Hoy por hoy, que el equipo empieza de buena forma y que tiene buenos resultados la misma: equilibrio y estabilidad. Nosotros vamos partido a partido, nos da muchísimo gusto que el equipo tenga un estilo y una forma porque es lo que buscamos.

“El equilibrio es fundamental, vamos sobre la línea de lo que pretendemos. Pies en la tierra, estamos en el equipo más grande más grande de México y eso semana a semana tenemos que irlo reafirmando.

“Equipos grandes todo cambia semana a semana, es fundamental que tengamos los pies en la tierra, soñemos alto, pero que vayamos semana a semana. Estamos sobre el camino, sobre la línea de lo que pretendemos y esa estabilidad o bases, nos van a dar esa cercanía para que el día de mañana pueda llegar ese éxito que tenemos en la cabeza que son títulos porque la afición así lo pide, nosotros lo queremos, porque Amaury nos lo pide. Era muy importante poner las bases sólidas y que entendamos que cada uno tiene que dar lo mejor para que esto suceda”, declaró el directivo rojiblanco en Órbita Deportiva.

¿Por qué Chivas eligió a Gabriel Milito como cabeza del proyecto de Javier Mier?

“Buscábamos un perfil muy específico de entrenadores porque teníamos en el radar a ciertos perfiles. Nosotros nos guiamos mucho por el modelo de juego que pretendemos que se vea dentro de la cancha en el primer equipo y eso nos da la posibilidad de que todo lo que vamos formando sea con esa misma línea.

“Cuando lo presentamos fue de los valores que representan a esta institución y con Gaby empatamos muchísimo con los valores que él tiene, porque en esta institución no solamente es ganar, sino cómo ganamos y en base a los valores que representa este escudo”, concluyó el directivo rojiblanco.