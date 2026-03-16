Las Chivas de Guadalajara sumaron una nueva victoria con su goleada frente a Santos Laguna por 3-0, pero el margen de descanso es casi inexistente. Este miércoles, el Rebaño Sagrado debe disputar su partido pendiente frente a León, en el que puede recuperar el liderato si se queda con los tres puntos. La Fiera, además, llega golpeada: en los últimos puestos de la tabla y con la reciente renuncia de Ignacio Ambriz tras perder por 0-3 ante Xolos de Tijuana.

El mensaje de Ricardo Marín

Además de Armando González, quien marcó un doblete que encaminó la victoria, el otro goleador rojiblanco esta vez fue Ricardo Marín, quien puso el 3-0 con una exquisita definición de taco. El ‘4K’ marcó su primer tanto desde que regresó al Rebaño Sagrado y dejó un mensaje en redes sociales: “Noche inolvidable en casa. Gracias por el apoyo chivahermanos”. Marín también suma dos asistencias en 105 minutos disputados en este Clausura 2026.

Milito no descarta sentar a Raúl Rangel

En conferencia de prensa posterior al triunfo sobre Santos Laguna, se le consultó a Gabriel Milito si existía la posibilidad de que Óscar Whalley vaya sumando minutos ante la inminente partida de Raúl Rangel con la Selección Mexicana. “Es una situación que iremos viendo con el transcurso de los partidos. Creo que tenemos dos buenos arqueros. “Tala” inicia todos nuestros partidos y con su posible convocatoria tengo la seguridad en Óscar Whalley, pero iremos analizando qué decisión tomar”, respondió el entrenador argentino.

Fernando Beltrán pierde valor en León

Aunque el futbol tiene sus momentos y todo puede cambiar, actualmente parece que el Guadalajara acertó en dejar salir a Fernando Beltrán rumbo a León. El mediocampista no está teniendo una buena etapa con la Fiera, a tal punto de que su valor de mercado no para de caer. En el Rebaño llegó a cotizarse en seis millones de dólares según Transfermarkt, mientras que actualmente el precio de su ficha es de tan sólo tres millones de dólares, una señal de que el canterano rojiblanco se ha ido desvalorizando.

Chivas Femenil igualó ante León

Por la Jornada 12 de la Liga MX Femenil, Chivas igualó por 1-1 ante Pachuca. El duelo enfrentó a dos de los equipos más en forma, puesto que las Tuzas están en 2° lugar de la tabla, sólo por detrás de Monterrey, mientras que el Rebaño sólo está un punto por debajo y con un partido pendiente. Las rojiblancas se pusieron en ventaja con un gol de Jasmine Casarez, pero la visita lo igualó gracias a un penal convertido por Charlyn Corral.