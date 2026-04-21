Chivas se ha caracterizado por seguir produciendo más y más jugadores desde sus fuerzas básicas, en donde algunos no pudieron consolidarse con la camiseta rojiblanca y han tenido que salir a buscar una oportunidad fuera del redil, en donde uno de los más destacados es Fernando Beltrán.

El Nene es un futbolista que enamoró a los aficionados del Guadalajara desde su debut en el 2017; sin embargo, no pudo convertirse en el jugador determinante que se esperaba, por lo que terminó marchándose de cara al Apertura 2025 rumbo al Club León.

En la Fiera sigue luchando por encontrar la regularidad esperada, pero sigue dando esbozos de su calidad y ahora lo hizo para vacunar al América con uno de los mejores goles de su carrera en la jornada 16 del Clausura 2026.

En una serie de pases, el Nene intentó un disparo de media distancia que colocó a segundo poste, metiendo el esférico pese al esfuerzo de Rodolfo Cota por evitar la caída de su marco.

¿Fernando Beltrán regresará a Chivas?

La realidad es que la directiva del Guadalajara decidió negociar la ficha de su canterano, por lo que se lo vendieron al León por aproximadamente 3 millones de dólares, por lo que ya no pertenece a la escuadra tapatía.