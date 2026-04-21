La Copa del Mundo 2026 está cada vez más cerca, por lo que Javier Aguirre dará a conocer en las próximas horas su decisión final para el armado del plantel con el que iniciará su mini pretemporada antes del debut de la Selección Mexicana contra Sudáfrica el 11 de junio.

El Guadalajara se mantendría como la base del Tricolor cediendo al menos a cinco futbolistas para la justa mundialista con la presencia de elementos como Raúl Rangel, Richard Ledezma, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando González.

Sin embargo, en las horas recientes se habría sumado a un exjugador del chiverío en la lista final, pese a que no estaba tomado en cuenta por Javier Aguirre y se trataría del canterano rojiblanco Antonio Rodríguez.

El cancerbero de los Xolos ha tenido un semestre brillante con la escuadra de Tijuana, por lo que el reportero de Fox Deportes, Juan Carlos Ibarrarán, aseguró que el guardameta estaría en la lista que dará a conocer el Vasco en las próximas horas.

Portero que brilló por hacer un gol

Toño Rodríguez tuvo un irregular paso por el Guadalajara, saliendo y regresando en varias ocasiones debido a que no pudo afianzarse en la portería rojiblanca; sin embargo, siempre será recordado por un gol que anotó de portería a portería en la última fecha del Apertura 2019 contra el Veracruz.