Armando González sigue luchando semana a semana para poder hacer historia, nuevamente, dentro de Chivas proclamándose el primer bicampeón de goleo de la historia del club, por lo que requiere seguir anotando goles en lo que resta del Clausura 2026.

La disputa para convertirse en el mejor romperredes del futbol mexicano es con el delantero del Atlético de San Luis, Joao Pedro, quien al igual que la Hormiga presume 12 goles en el semestre, por lo que el atacante del Guadalajara no debe relajarse, aunque no pudo anotarle al Puebla.

El factor que confirma que Armando González es el mejor romperredes de la Liga MX no es solamente su alta cuota goleadora, sino el tiempo en el que ha convertido todos sus goles, ya que es un jugador que apenas ha jugado el 80 por ciento de los minutos en el Clausura 2026.

Así va la Hormiga en la tabla de goleo del Clausura 2026

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Necaxa por la jornada 16 del Clausura 2026?

El Clausura 2026 ha entrado a su última semana de fase regular, por lo que el torneo tendrá la última jornada doble, por lo que el duelo entre tapatíos e hidrocálidos se llevará a cabo este miércoles 22 de abril en la cancha del Estadio Victoria, duelo que arrancará en punto de las 21 horas, tiempo del centro de México.