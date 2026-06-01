El Cotorro tuvo otro gran torneo con el Rebaño, donde terminó como el futbolista más firme en las disputas invididuales.

Ya pasaron algunas semanas desde la eliminación de Chivas en el Clausura 2026 de la Liga MX tras caer en semifinales ante Cruz Azul, a la postre campeón del certamen. Aunque todavía queda la sensación de que el Rebaño pudo hacer algo más en Liguilla con su plantilla completa, también es cierto que la afición valoró lo hecho en este semestre, donde varios futbolistas jugaron a un nivel muy alto.

La convocatoria de México para el Mundial con cinco jugadores rojiblancos no hace más que confirmar el rendimiento futbolístico que demostró el Guadalajara, aunque curiosamente, un elemento que no recibió el llamado de Javier Aguirre fue Bryan González, pilar rojiblanco en el ciclo de Gabriel Milito, siendo titular indiscutido en el costado izquierdo.

Bryan González fue el jugador de Chivas con más duelos ganados en el Clausura 2026 (Imago7)

El Cotorro, de hecho, fue el jugador de Chivas que más duelos individuales ganó en el Clausura 2026. Y dentro de toda la Liga MX, sólo fue superado por Lucas Di Yorio, delantero del León que completó 116 duelos totales ganados, con un fuerte dominio del juego aéreo principalmente.

El futbolista rojiblanco quedó en segundo lugar con 113 disputas ganadas, superando a Willer Ditta de Cruz Azul (111). El ex futbolista del Pachuca se hizo fuerte en los duelos en el suelo, donde salió victorioso en 65 ocasiones, mientras que en otras 48 se impuso en la disputa aérea.

Los números de Bryan González en el Clausura 2026

Bryan González, de 23 años, sólo se perdió un partido durante todo el semestre: jugó 17 de 18 en la fase regular, además de los cuatro juegos correspondientes a la Liguilla. En total, registró tres goles y cuatro asistencias, dando cuenta de su impacto ofensivo en las Chivas de Milito.

El TOP10 de Chivas en duelos indivuduales