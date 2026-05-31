La convocatoria definitiva de Javier Aguirre para la Copa del Mundo incluye a cinco futbolistas de Chivas, consolidando el aporte rojiblanco a la Selección Mexicana en la máxima cita del fútbol.

La Selección Mexicana acaba de dar conocer este sábado su lista definitiva para la Copa del Mundo 2026 y Chivas tendrá una importante representación dentro del combinado dirigido por Javier Aguirre. En total, cinco futbolistas rojiblancos fueron incluidos en la convocatoria final para disputar el torneo más importante del fútbol internacional.

Los elegidos, tal y como se esperaba, son Luis Romo, Roberto Alvarado, Raúl Rangel, Brian Gutiérrez y Armando González, quienes formarán parte del plantel que buscará protagonismo en una Copa del Mundo que tendrá a México como uno de los países anfitriones, integrando el Grupo A junto a Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa.

La presencia de estos cinco elementos confirma el peso que mantiene Guadalajara dentro de la estructura de la Selección Mexicana. De hecho, ningún otro club de la Liga MX aporta más jugadores al equipo nacional, consolidando al Rebaño como una de las principales bases del Tri rumbo al certamen mundialista.

Entre los convocados destacan futbolistas con amplia experiencia internacional como Luis Romo y Roberto Alvarado, habituales en los procesos recientes de la selección. Por otro lado, Brian Gutiérrez y Armando González representan la nueva generación de talento surgida en Verde Valle, mientras que Raúl Rangel se ganó la titularidad en los últimos meses, tras la lesión de Luis Malagón.

Los 26 convocados de México al Mundial 2026

Porteros

Raúl Rangel / Chivas

Guillermo Ochoa / Limassol

Carlos Acevedo / Santos

Defensas

Johan Vasquez / Genoa

César Montes / Lokomotiv

Israel Reyes / América

Jesús Gallardo / Toluca

Mateo Chávez / AZ Alkmaar

Jorge Sánchez / PAOK

Mediocampistas

Gilberto Mora / Xolos

Edson Álvarez / Fenerbahçe

Brian Gutiérrez / Chivas

Luis Romo / Chivas

Orbelín Pineda / AEK

Álvaro Fidalgo / Betis

Erik Lira / Cruz Azul

Luis Chávez / Dinamo

Obed Vargas / Atlético de Madrid

Delanteros

Raúl Jiménez / Fulham

Guillermo Martínez / Pumas

Santiago Gimenez / Milán

Armando González / Chivas

Julián Quiñones / Al Qadisiya

Alexis Vega / Toluca

Roberto Alvarado / Chivas

César Huerta / Anderlecht

El dinero que recibirá Chivas por sus 5 jugadores mundialistas

Además del orgullo deportivo, la convocatoria también representa un importante beneficio para la institución rojiblanca. Gracias a la participación de sus cinco futbolistas en el Mundial 2026, Chivas recibirá 2 millones 640 mil dólares por parte de la FIFA a través de su Programa de Beneficios para Clubes, la cifra más alta entre los equipos de la Liga MX. Con cinco representantes en la máxima cita del fútbol mundial, Guadalajara vuelve a colocar su sello en la Selección Mexicana y confirma la relevancia de su apuesta por el desarrollo de talento nacional.