Las últimas horas han sido clave para Chivas debido a que se reportó que Tijuana estaría interesado en contar con Yael Padilla. César Huerta confirmó este rumor y que en Verde Valle analizan si vale la pena perder a una de las promesas de la cantera rojiblanca.

El viernes salió a la luz que Chivas avanzó rápidamente por el fichaje de Kevin Castañeda para el Apertura 2026. Por otro lado, César Huerta reveló que actualmente la postura del Guadalajara es de puro estudio ya que analizan si vale la pena vender a Yael Padilla para hacerse de los servicios del mediocampista de Tijuana.

Uno de los grandes problemas que tiene el Rebaño Sagrado para el siguiente campeonato es la gran cantidad de nombres que tiene en su plantilla y que no termina de convencer a Gabriel Milito. A Eduardo García, Leonardo Sepúlveda y Érick Gutiérrez hay que agregar a Gilberto Sepúlveda y Miguel Tapias, por lo que la directiva rojiblanca quiere hacer lo imposible para utilizarlos como monedas de cambio.

El viernes se supo que Chivas estaría detrás de Kevin Castañeda de Tijuana y que las negociaciones estaban avanzadas. Ayer René Tovar dio a conocer en redes sociales que Yael Padilla, canterano del Guadalajara que con el técnico argentino juega de cinco, podría entrar como parte de pago más tres millones de dólares.

Chivas analiza si vende a Yael Padilla. (Foto: IMAGO7)

César Huerta confirmó en su canal de YouTube que el extremo del Rebaño Sagrado es del interés de Xolos. Sin embargo, señaló que en estos momentos la directiva analiza si vale la pena realizar este acuerdo como venta definitiva y así perder a una joya de 20 años que no terminó de explotar. El temor que existiría en Verde Valle es que termine de encenderse en otro club.

De todas maneras, el periodista de Diario As reveló que hay otras alternativas ya que la Jauría puso en la mesa una serie de nombres que son de su interés. La última opción es pagar el dinero que pide Xolos para vender a Kevin Castañeda.

Yael Padilla fue buscado en otros mercados de pases

Desde que debutó y se le hizo un contrato como profesional se habló mucho sobre la posible salida de Yael Padilla. En el último tiempo salió a la luz que Toluca podría llegar a ser uno de sus destinos para el Apertura 2026.