Lo sucedido en el Estadio Akron entre Chivas y Tijuana dejó mucha tela para cortar debido a que no se cobró un claro penal a favor del Guadalajara. En las últimas horas la Comisión de Arbitraje dio de qué hablar ya que se confirmó que la Comisión de Arbitraje de la Federación Mexicana cerró filas y respaldó la decisión de Katia Itzel de anular la pena máxima a favor del Guadalajara.

Como se sabe, al minuto 91 Diego Campillo realizó un lateral largo, Ricardo Marín peinó el balón y Adonis Preciado la tocó con la mano y la silbante sancionó penal. Sin embargo, el VAR comandado por el Gato Ortiz la llamó para que revise la jugada y dio marcha atrás a pesar de que era una clara falta a favor del Rebaño Sagrado.

La polémica que generó Katia Itzel sigue retumbando en los pasillos de Chivas debido a que esa jugada le quitó la posibilidad al Guadalajara de ser superlíder del Clausura 2026 y a Armando González de presionar a Joao Pedro por el campeonato de goleo. Tras lo vivido en el Estadio Akron, David Medrano reveló en X que la Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol respaldó la decisión del árbitro.

Katia Itziel no le cobró un claro penal a Chivas. (Foto: IMAGO7)

“DECISIÓN CORRECTA. La Comisión de Arbitraje en su reunión de análisis consideró la jugada del penalti de Chivas vs Xolos como una acción gris y le dio por buena la decisión a Katia de haber revertido la marcación”, escribió el reconocido periodista de Azteca Deportes. Sin dudas, un respaldo que a la afición rojiblanca le molestará.

Chivas sufrió las malas decisiones arbitrales en el Clausura 2026

Cabe destacar que a lo largo del Clausura 2026 Chivas fue brutalmente acuchillado a lo largo del Clausura 2026 con las decisiones arbitrales. Ante Rayados de Monterrey Carlos Salcedo no fue expulsado por golpear sin balón a Armando González, frente a Tigres el Oso González recibió un planchazo de Aguirre, ante Pumas el mediocampista recibió una dura falta de Rodrigo López y frente a Necaxa a Bryan González no le cobran un claro penal para romper el 1-0 en el Estadio Victoria.