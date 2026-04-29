Lo sucedido en el Estadio Akron entre Chivas y Tijuana dejó mucha tela para cortar debido a que no se cobró un claro penal a favor del Guadalajara. En las últimas horas la Comisión de Arbitraje dio de qué hablar ya que se confirmó que la Comisión de Arbitraje de la Federación Mexicana cerró filas y respaldó la decisión de Katia Itzel de anular la pena máxima a favor del Guadalajara.
Como se sabe, al minuto 91 Diego Campillo realizó un lateral largo, Ricardo Marín peinó el balón y Adonis Preciado la tocó con la mano y la silbante sancionó penal. Sin embargo, el VAR comandado por el Gato Ortiz la llamó para que revise la jugada y dio marcha atrás a pesar de que era una clara falta a favor del Rebaño Sagrado.
La polémica que generó Katia Itzel sigue retumbando en los pasillos de Chivas debido a que esa jugada le quitó la posibilidad al Guadalajara de ser superlíder del Clausura 2026 y a Armando González de presionar a Joao Pedro por el campeonato de goleo. Tras lo vivido en el Estadio Akron, David Medrano reveló en X que la Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol respaldó la decisión del árbitro.
“DECISIÓN CORRECTA. La Comisión de Arbitraje en su reunión de análisis consideró la jugada del penalti de Chivas vs Xolos como una acción gris y le dio por buena la decisión a Katia de haber revertido la marcación”, escribió el reconocido periodista de Azteca Deportes. Sin dudas, un respaldo que a la afición rojiblanca le molestará.
Chivas sufrió las malas decisiones arbitrales en el Clausura 2026
Cabe destacar que a lo largo del Clausura 2026 Chivas fue brutalmente acuchillado a lo largo del Clausura 2026 con las decisiones arbitrales. Ante Rayados de Monterrey Carlos Salcedo no fue expulsado por golpear sin balón a Armando González, frente a Tigres el Oso González recibió un planchazo de Aguirre, ante Pumas el mediocampista recibió una dura falta de Rodrigo López y frente a Necaxa a Bryan González no le cobran un claro penal para romper el 1-0 en el Estadio Victoria.