Chivas enfrenta a Tijuana en la última jornada de la fase regular del Clausura 2026 de la Liga MX en el Estadio Akron. El Guadalajara viene de empatar ante Necaxa y frente a Xolos se juega la última oportunidad para asegurarse su lugar como superlíder. A su vez, Armando González llega con posibilidades de pelear por el campeonato de goleo.
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Chivas vs. Tijuana: goles, videos, polémicas, declaraciones y resumen por la jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga MX
Chivas enfrenta a Tijuana por la jornada 17 del Clausura 2026. Siguen EN VIVO y EN DIRECTO el parido en el Estadio Akron.
BIENVENIDOS A CHIVAS VS. TIJUANA
Chivahermanos y chivahermanas bienvenidos a una nueva transmisión de Rebaño Pasión. El Guadalajara busca ser superlíder del Clausura 2026 y enfrentará a Tijuana en la jornada 17. ¡Muchas gracias y arriba las Chivas!
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