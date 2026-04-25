Chivas enfrenta a Tijuana en la última jornada de la fase regular del Clausura 2026 de la Liga MX en el Estadio Akron. El Guadalajara viene de empatar ante Necaxa y frente a Xolos se juega la última oportunidad para asegurarse su lugar como superlíder. A su vez, Armando González llega con posibilidades de pelear por el campeonato de goleo.