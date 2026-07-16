Yael Padilla comenzó de la mejor manera su nueva etapa en Tijuana. El exjugador de Chivas reapareció con una asistencia inteligente frente a Tigres.

Uno de los jugadores que muchos chivahermanos despidieron con una lágrima que caía fue Yael Padilla, quien no tenía minutos con Gabriel Milito. Esta noche el canterano del Guadalajara debutó de titular en el Tijuana de Sebastián Abreu y asistió a Ramiro Árciga para el 1-0 ante Tigres luego de una enorme recuperación.

No hay dudas de que el extremo que se formó en Verde Valle era una de las grandes promesas que tenía el Rebaño Sagrado. Sin embargo, pasaron los días, las semanas, los meses, las temporadas y nunca se terminó de ver a un jugador que marcará la diferencia o que al menos, en silencio, sea regular.

Yael Padilla se fue por la puerta de atrás de Chivas para que llegara Kevin Castañeda al Guadalajara para el Apertura 2026. Esta noche, el canterano rojiblanco tuvo su debut como titular en el Tijuana de Sebastián Abreu frente a Tigres por la jornada uno de la Liga MX.

Yael Padilla se fue de Chivas. (Foto: IMAGO7)

A los 30 minutos del primer tiempo apareció Padilla a no dar por perdido el balón. Lo disputó, lo recuperó y asistió a un Ramiro Árciga que de frente remató a portería para anotar el 1-0 de la Jauría ante los Felinos. Sin dudas una enorme carta de presentación para el exjugador rojiblanco en el Estadio Caliente.

Video de la asistencia de Yael Padilla en Tijuana vs. Tigres

Xolos confirmó en redes sociales a Yael Padilla

Previo al debut por el Apertura 2026, Tijuana decidió confirmar oficialmente la llegada de Yael Padilla. “¡Bienvenido a la frontera más Perrona, Yael Padilla! El volante de 20 años se suma a las filas de los Xoloitzcuintles para este torneo Apertura 2026. Con gran visión de juego, creatividad en el ataque y experiencia en la Selección Mexicana juvenil, Yael llega listo para romperla en el Mictlán”, escribió Xolos para presentar al exjugador de Chivas minutos antes del debut en la Liga MX.

Así se despidió Yael Padilla en Chivas

Tras confirmarse su llegada Kevin Castañeda al Guadalajara, Yael Padilla realizó una larga y emotiva despedida en redes sociales. “Duele despedirse del lugar que fue mi hogar, del escudo que defendí con el corazón y de una afición que me regaló amor incondicional. Sin embargo, también me voy agradecido, sabiendo que di todo lo que estaba en mis manos cada vez que pisé la cancha”, escribió.

Y agregó: “No es un adiós, es un hasta pronto. Porque hay lugares que nunca se abandonan realmente, y Chivas siempre será parte de mi vida. Gracias por todo. Los llevaré conmigo para siempre”.