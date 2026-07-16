El delantero fue considerado una de las grandes joyas de la cantera rojiblanca, pero las lesiones y la falta de oportunidades frenaron su crecimiento. Ahora tendrá una nueva oportunidad en Primera División.

Cuando Luis Puente apareció en las Fuerzas Básicas de Chivas, pocos dudaban de que estaba destinado a llegar lejos. El delantero colimense destacó desde temprana edad por su capacidad goleadora y rápidamente se convirtió en una de las mayores promesas de Verde Valle. Sin embargo, su camino hacia el primer equipo estuvo lejos de ser el esperado y ahora buscará escribir un nuevo capítulo con Atlante, club con el que intentará convertirse en una de las revelaciones del Apertura 2026.

La proyección de Puente era enorme. Fue parte de la Selección Mexicana que alcanzó la final del Mundial Sub-17 de 2019 y un año después apareció en la prestigiosa lista Next Generation de The Guardian, que reúne a algunos de los talentos juveniles más prometedores del futbol mundial. En Chivas era visto como uno de los delanteros llamados a marcar una época dentro de la institución.

Luis Puente no logró progresar como se esperaba en la estructura de Chivas (Imago7)

No obstante, su desarrollo se fue complicando con el paso de los años. Diversos problemas físicos le impidieron tener la continuidad necesaria en una etapa clave de su formación y, mientras intentaba recuperar terreno, otros futbolistas comenzaron a ganar protagonismo dentro de la estructura rojiblanca. Aunque logró sumar minutos con Tapatío y formó parte del equipo campeón de la Liga de Expansión MX, nunca pudo consolidarse como una alternativa real para el primer equipo.

Ante ese panorama, el atacante terminó saliendo de Guadalajara en busca de nuevas oportunidades. Su siguiente destino fue Pachuca, donde tampoco encontró el espacio esperado para despegar definitivamente. Sin embargo, su carrera encontró un nuevo impulso con Atlante, equipo en el que ha buscado recuperar confianza y reencontrarse con la mejor versión de sí mismo.

Imagen generada con IA Chat GPT.

Ahora, con el regreso de los Potros de Hierro a la Liga MX, Luis Puente tendrá una vitrina inmejorable para demostrar por qué alguna vez fue considerado una de las joyas más importantes de la cantera de Chivas. A sus 23 años, el delantero ya no carga únicamente con la etiqueta de promesa: afronta la oportunidad de confirmar en Primera División todo aquello que durante años hizo pensar que estaba destinado a convertirse en una de las grandes apariciones del futbol mexicano.

¿Cuándo se enfrentan Chivas contra Atlante?

El Rebaño Sagrado volverá a verse las caras ante Atlante en la Jornada 15 del Apertura 2026, en el Estadio Akron, por lo que los Potros serán uno de los rivales que tendrá el Rebaño Sagrado en la recta final de la fase regular.