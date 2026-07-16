El Rebaño Sagrado dio forma a una plantilla potente, que aspirará a pelear nuevamente por el título de la Liga MX.

Las Chivas de Guadalajara tienen casi todo listo para su debut en el Apertura 2026 de la Liga MX, donde este sábado recibirán al Toluca por la Jornada 1, en el Estadio Akron. El Rebaño Sagrado es uno de los favoritos a pelear por el título, pues ha dado forma a una plantilla potente y bien equilibrada en las distintas zonas del campo.

Los únicos fichajes confirmados del Guadalajara son Kevin Castañeda y Jordan Carrillo, pero aún así se trata de dos elementos capaces de mejorar el fondo e armario y aportar mayor calidad a la plantilla rojiblanca, que ya viene de ser protagonista en los últimos torneos.

Gabriel Milito tiene prácticamente una nómina con dos jugadores por puesto, e incluso más en algunas zonas del campo. La portería está bien cubierta, ya que además de tener a Raúl Rangel, portero titular de la Selección Mexicana, Óscar Whalley ya demostró estar a la altura cuando le tocó jugar la última Liguilla.

(Redes)

En la zaga, si bien se fue Gilberto Sepúlveda, Chivas tiene opciones: dos líberos como lo pueden ser Diego Campillo y Luis Romo; stoppers como Daniel Aguirre, José Castillo, Luis Rey y Miguel Tapias, quien finalmente continuará en la institución.

En la zona media no había suficientes opciones, puesto que sólo estaban Fernando González y Omar Govea, mientras que Milito también había utilizado a Brian Gutiérrez. Ahora, además de sumar a Rey, que puede actuar como pivote, también se sumará a la competencia Kevin Castañeda, quien también puede jugar más adelante. Incluso el juvenil Samir Inda podría comenzar a ingresar en la rotación.

Por las bandas, si bien Milito también puede sorprender, Richard Ledezma y Bryan González son las opciones principales, pero Miguel Gómez y Hugo Camberos también pueden ser opción.

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El arsenal ofensivo de Chivas para el Apertura 2026

La mediapunta es otra zona fundamental del campo y Milito ha utilizado comúnmente a Roberto Alvarado y Efraín Álvarez, además de tener como opción a Santiago Sandoval y el propio Brian Gutiérrez. A estos nombres se le sumarán nada menos que Jordan Carrillo y Kevin Castañeda, dos de los futbolistas más desequilibrantes que tuvo la Liga MX en el último torneo.

En ataque, Armando González es la principal carta goleadora, pero tanto Ángel Sepúlveda como Ricardo Marín son opciones recurrentes para el cuerpo técnico. Y al parecer también se sumará de manera definitiva Sergio Aguayo, delantero que viene de alternar entre Tapatío y Chivas, pero que realizó toda la pretemporada con el primer equipo.