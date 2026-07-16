A unos días de empezar el torneo, todo indica que Chivas ya tiene cerrado su plantel de cara al Apertura 2026. Con las incorporaciones de Kevin Castañeda, Jordan Carrillo y el regreso de Luis Rey, el Guadalajara parece haber concluido su actividad en el mercado de fichajes para el primer equipo, una situación que únicamente cambiaría si algún futbolista recibe una oferta para emigrar al futbol europeo. Sin embargo, donde el Rebaño Sagrado sí continúa reforzándose es en sus Fuerzas Básicas, pensando en el futuro de la institución.

En ese sentido, el periodista Miguel Pérez confirmó la llegada de un nuevo refuerzo para la cantera rojiblanca. Se trata de Bryan Gutiérrez, mediocampista con características ofensivas de 19 años que llega procedente del ahora desaparecido Mazatlán FC, además de haber formado parte de procesos de Selecciones menores y, en principio, se incorporará al equipo Sub-21 de Chivas, aunque también tendría posibilidades de sumar minutos con el Tapatío.

A pesar de su corta edad, Bryan Gutiérrez ya había adelantado procesos durante su etapa en Mazatlán. En el torneo pasado disputó 11 partidos con la categoría Sub-21 para acumular 560 minutos y marcar un gol, cifras importantes para un futbolista de apenas 19 años. Además, también participó en tres encuentros con la Sub-19, donde fungió como titular y capitán, registrando 167 minutos y otro gol, confirmando que era considerado uno de los proyectos más interesantes de la institución sinaloense.

Por ahora, habrá que seguir muy de cerca la evolución del nuevo futbolista rojiblanco. Si bien llega con el cartel de ser un jugador prometedor, la realidad es que la exigencia dentro de Chivas es considerablemente mayor, especialmente porque no solo competirá en la Sub-21, sino que también podría recibir oportunidades con el Tapatío, un equipo donde no existe límite de edad y en el que deberá enfrentarse a futbolistas con mucha más experiencia, representando un reto importante para su desarrollo.

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La incorporación de Bryan Gutiérrez se suma a la estrategia que ha seguido Chivas para fortalecer sus Fuerzas Básicas con talento de gran proyección. En los últimos meses también llegaron futbolistas como Carlo Soldati, Ángel Chávez y Cruz Medina, tres jóvenes que han despertado una enorme expectativa entre la afición gracias al nivel mostrado en las categorías inferiores y que incluso ya son señalados por muchos seguidores como futuros candidatos para dar el salto al primer equipo.

Chivas Sub-21 viene de ser campeón y Tapatío de ser la mejor ofensiva del torneo

El Clausura 2026 dejó un balance muy positivo para las Fuerzas Básicas del Guadalajara. Mientras que la Sub-21 conquistó el campeonato tras derrotar al América en la gran final, el Tapatío, pese a quedar eliminado en los Cuartos de Final, terminó la competencia como el equipo con la mejor ofensiva de todo el torneo. Ahora, ambos conjuntos buscarán mantener ese nivel durante el nuevo semestre y seguir consolidándose como una de las canteras más fuertes del futbol mexicano.