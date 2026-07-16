El Rebaño abrirá el Apertura 2026 frente al Toluca, pero una situación particular alrededor de Antonio Mohamed podría jugar a su favor.

Chivas está a pocas horas de iniciar su camino en el Apertura 2026 y lo hará con una prueba de máxima exigencia frente a Toluca en el Estadio Akron. El conjunto escarlata llega como uno de los equipos más fuertes del futbol mexicano tras conquistar varios títulos en los últimos meses, aunque una circunstancia especial podría alterar el panorama del encuentro.

Todo indica que Antonio Mohamed no estará presente en el banquillo durante el compromiso ante el Guadalajara. El entrenador argentino viajó a Estados Unidos para seguir de cerca el Mundial 2026 y tiene previsto asistir a la final entre Argentina y España, programada para el domingo en Nueva York.

La cercanía entre ambos eventos complica la logística del estratega. Toluca visitará a Chivas este sábado por la noche, mientras que menos de un día después se disputará el partido que definirá al nuevo campeón del mundo. Por ese motivo, la posibilidad de que Mohamed dirija desde la banca en el Estadio Akron luce cada vez más reducida.

Aunque Toluca cuenta con una estructura sólida y un plantel acostumbrado a competir en instancias importantes, la ausencia de su principal líder sería un factor a considerar. Mohamed ha sido una pieza fundamental en el reciente éxito de los Diablos Rojos, tanto por su manejo de grupo como por su capacidad para realizar ajustes durante los partidos.

El Guadalajara buscará aprovechar cualquier detalle a su favor para arrancar el torneo con una victoria de peso. Más allá de quién ocupe el banquillo visitante, el duelo promete ser uno de los más atractivos de la Jornada 1 y una primera medida para conocer el verdadero potencial del proyecto rojiblanco.

Imagen generada con IA Chat GPT.

Calendario de Chivas en el Apertura 2026